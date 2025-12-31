Evan Ferguson, una oportunidad de mercado de nuevo a tiro

La Roma, que tenía una opción de compra cercana a los 40 millones de euros y pagó tres por el préstamo del delantero irlandés, quiere devolverlo al Brighton en enero

A finales de enero de 2025, ESTADIO Deportivo ya desveló que el Real Betis manejaba buenos informes de Evan Ferguson, poderoso delantero irlandés ya de 21 años y 1,88 que la web especializada 'Transfermarkt' tasa en 25 millones de euros. Sin sitio en el Brighton y recuperándose entonces de una lesión de tobillo, no tuvo mucho protagonismo durante su cesión al West Ham (ocho partidos y 151 minutos, sin goles), pese a lo cual la Roma apostó fuerte por él en verano: préstamo remunerado de tres millones de euros y opción de compra cercana a los 40 millones. El rendimiento del Bettystown en la Serie A no ha sido el esperado (tres tantos y una asistencia en 17 encuentros), por lo que ambas partes han optado por cortar a la mitad su estancia allí para volver a Inglaterra... para volver a salir.

Ferguson necesita continuidad para llegar en condiciones a la repesca mundialista de finales de marzo, cuando la República de Irlanda se jugará su presencia en la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá en una semifinal contra la República Checa el 26-M y, de ganar, en una final contra el ganador del cruce entre Dinamarca y Macedonia del Norte. De momento, el Real Betis no ha movido ficha por el fornido atacante diestro, que vuelve a ponerse a tiro y podría ingresar en una 'short list' que sigue teniendo como favorito a Fábio Silva, pero donde destacan otros nombres de perfil distinto al 'Cucho' Hernández a la espera de que el 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu liberen espacio salarial.

Fábio Silva, el favorito, no pierde el tiempo

Pese a sus pocos minutos en Dortmund, el delantero que más gusta al Real Betis para enero, Fábio Silva, no ceja en su empeño de encontrar un destino que le asegure el rodaje suficiente para poner las cosas difíciles a Roberto Martínez a la hora de confeccionar la lista definitiva de Portugal para el Mundial de 2026. Difícilmente será como aurinegro, aunque, por ahora, el Borussia no está dando facilidades a ninguno de los clubes que han preguntado por la cesión del artillero, por el que pagaron 22,5 millones de euros el pasado verano. Mientras las condiciones mejoran y llega el momento de presionar, el de Oporto trata de aprovechar cada rato para ponerse en forma. Así, tras una visita a Las Palmas de Gran Canaria durante el parón navideño, tuvo tiempo de ir a su ciudad natal y ponerse en manos del cotizado fisioterapeuta y recuperado Tiago Silva.