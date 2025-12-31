Roberto Carlos, ingresado en un hospital de Sao Paulo por un problema de corazón

El exfutbolista del Real Madrid, que se encuentra de vacaciones en Brasil, se realizó pruebas médicas que le diagnosticaron el problema en dicho órgano, aunque su entorno ha tranquilizado con su estado de salud

Roberto Carlos ha hecho saltar todas las alarmas con su estado de salud. El embajador del Real Madrid, que se encuentra de vacaciones en su país natal, Brasil, ha tenido que ser ingresado en un hospital de dicho lugar por un problema en el corazón. De esta manera, el exjugador de la entidad merengue, que fue protagonista por unos elogios de Jesús Navas, se sometió a pruebas médicas que le diagnosticaron una alteración en el órgano mencionado. Sin embargo, las diferentes informaciones apuntan a que el brasileño está fuera de peligro.

Roberto Carlos tranquiliza tras las últimas pruebas

De esta manera, el Diario AS ha informado que Roberto Carlos, que se mudó temporalmente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el mes de enero, "está ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema de corazón". En este sentido, el mismo medio apunta que el embajador de la entidad merengue fue a realizarse diferentes pruebas médicas "en una pierna en la que tiene un trombo pequeño". Tras ello, la fuente destaca que "le salió que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba". Por esta razón, el exfutbolista del conjunto blanco quedó ingresado pero puesto en observación durante las próximas 48 horas , con el objetivo de que su evolución va siendo positiva. No obstante, el periódico mencionado anteriormente ha destacado que se "encuentra fuera de peligro, pero muy vigilado".

Por otra parte, Cristobal Soria, en el programa de Espejo Público de Antena 3, informó de la última hora y de la información sobre Roberto Carlos, dando más detalles sobre el problema del exfutbolista del Real Madrid, confirmando al mismo tiempo lo que apuntaba Gema López: "Pues sí, como bien decías, me acaba de llegar una información recientemente que Roberto Carlos se encontraba pasando estas fechas en Brasil en compañía de su actual esposa y uno de sus hijos y, aunque se encuentra fuera de peligro, ha sufrido un infarto. Y se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital de Sao Paulo. Insisto, fuera de peligro, pero ha sufrido un infarto". Por último, el colaborador del programa ha concluido afirmando sobre el embajador de la entidad merengue que "aparte él, no está castigado como para tener las arterias como me informan que tenía todas las arterias cerradas y, bueno, un deportista de élite. E insisto no está obeso, no ha tenido una vida como para que esté así".