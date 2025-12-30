El Real Madrid mueve ficha por Guéhi

El club blanco ya ha contactado con el entorno del central del Crystal Palace, que acaba contrato en junio y podrá negociar libremente a partir del 1 de enero

El Real Madrid ha comenzado a moverse en silencio por Marc Guéhi. El central del Crystal Palace, de 25 años y fijo en la selección inglesa, se ha convertido en una de las opciones que maneja el club blanco de cara al próximo mercado de verano si finalmente decide reforzar el eje de la defensa. Según se puede leer en AS, en Chamartín ya se han interesado por su situación contractual y han hecho llegar a su entorno que el Madrid está atento a su caso y dispuesto a retomar contactos si el escenario lo aconseja.

Guéhi finaliza contrato el próximo mes de junio y entra de lleno en el perfil que más convence en los despachos del Bernabéu: jugador contrastado, en plena madurez competitiva y con la posibilidad de llegar libre. El Madrid, eso sí, no tiene prisa y prefiere esperar a que avance la temporada antes de tomar decisiones definitivas.

Guéhi, una oportunidad de mercado sin subasta

El nombre del central inglés aparece subrayado en la agenda blanca junto a otros defensas de primer nivel que también terminan contrato, como Ibrahima Konaté o Dayot Upamecano. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las elevadas pretensiones salariales han enfriado el interés del Madrid, que mantiene firme su política de no entrar en subastas ni romper su escala salarial.

Ahí es donde Guéhi gana peso. El futbolista del Crystal Palace encaja mejor en los parámetros económicos y deportivos del club, y además llega con un recorrido creciente en la Premier y en la selección inglesa, con el Mundial de 2026 ya en el horizonte.

En ese primer acercamiento, el Real Madrid quiso despejar una duda clave: la posibilidad de que Guéhi tuviera ya un acuerdo cerrado con el Liverpool, una información que había circulado con fuerza en Inglaterra.

El precedente con el Liverpool y un escenario distinto

La realidad es que el Liverpool estuvo muy cerca de fichar a Guéhi el pasado verano por unos 35 millones de euros. El jugador llegó incluso a pasar reconocimiento médico, pero la operación se cayó en el último momento tras la firme oposición de Oliver Glasner, que amenazó con dimitir si el Crystal Palace vendía a su central.

Desde entonces, el contexto ha cambiado por completo. El Liverpool sigue atento, pero cualquier negociación debería empezar desde cero y en condiciones muy distintas. Ahora Guéhi queda libre y ha optado por no cerrar ninguna puerta antes de tiempo, consciente del interés de varios clubes de primer nivel europeo.

El Madrid, prioridad si decide dar el paso

Según la citada información, Guéhi vería con muy buenos ojos una oferta del Real Madrid y le daría prioridad absoluta si el club blanco decide lanzarse a por su fichaje. Para el central, vestir de blanco sería cumplir un sueño, aunque es consciente de que la decisión final dependerá de cómo evolucione la planificación defensiva del Madrid en los próximos meses.

Cabe recordar que la normativa FIFA permitirá a Guéhi negociar libremente a partir del 1 de enero.