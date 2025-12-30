El Madrid lo tiene claro con Carvajal pese a su edad y las lesiones

El defensor madridista entra en los últimos meses de contrato, pero el club valora su peso en el vestuario y no contempla fichar otro lateral derecho a corto plazo

Dani Carvajal afronta uno de esos momentos clave que solo viven los futbolistas que han marcado una era. A punto de entrar en los últimos seis meses de contrato y con 34 años recién cumplidos este 11 de enero, su futuro podría parecer en el aire. Sin embargo, dentro del Real Madrid el escenario es muy distinto al que rodea a otros veteranos como Alaba o Rüdiger. Con el capitán, el viento sopla claramente a favor de la continuidad.

No hay todavía una decisión formal, pero sí una sensación compartida: Carvajal es un caso especial. Por su trayectoria, por su ascendencia en el vestuario y porque, incluso con todas las dudas físicas, el club considera que aún no ha dicho su última palabra sobre el césped. En los últimos 15 meses apenas ha podido disputar 445 minutos, un dato demoledor que explica la prudencia, pero también el contexto excepcional que rodea su situación.

Un capitán con crédito y respaldo

Cuando en octubre de 2024 sufrió la gravísima lesión en la rodilla derecha (rotura del cruzado, ligamento colateral externo y tendón poplíteo), el club reaccionó de inmediato. El Real Madrid le renovó por una temporada más como gesto de apoyo y confianza, una señal clara de lo que Carvajal representa en la casa blanca.

Ahora el escenario es distinto. El lateral está cerca de volver y su recuperación avanza según lo previsto tras la artroscopia del pasado 28 de octubre para retirar un cuerpo libre articular en la misma rodilla. La vuelta al trabajo tras las vacaciones será un termómetro clave, especialmente de cara al viaje a Yeda para disputar la Supercopa de España. En el club hay esperanza de que pueda estar disponible, algo impensable hace apenas unas semanas.

El Madrid no busca otro ‘dos’

Uno de los factores que más refuerzan la posición de Carvajal es la planificación deportiva. El Real Madrid no está buscando un lateral derecho para el próximo mercado. Trent Alexander-Arnold aún está en fase de adaptación y no se contempla como solución inmediata, mientras que recurrir a Valverde en el lateral más allá de emergencias volvería a generar el malestar ya conocido del uruguayo.

La hoja de ruta actual incluye a Carvajal. La idea es contar con él y evaluar su rendimiento si consigue frenar la cadena de lesiones que ha marcado su último año y medio. Si logra continuidad en 2026, su peso deportivo reforzaría todavía más una renovación que, a día de hoy, se percibe como cuestión de tiempo más que de voluntad.

Carvajal no solo piensa en el Madrid. El Mundial también está en el horizonte y eso explica la intensidad con la que ha trabajado en la sombra durante este mes. Su última aparición pública fue en la felicitación navideña del club, junto a Florentino Pérez y Fede Valverde, una imagen que simboliza su estatus dentro de la entidad.