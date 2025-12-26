Carvajal ya tiene fecha de reaparición después de su lesión

El capitán blanco entra en la recta final de su recuperación tras la lesión de menisco y apunta a volver a principios de enero, con la Supercopa de España en el horizonte

La ausencia de Dani Carvajal no ha pasado desapercibida en el Real Madrid. El capitán blanco, uno de los pilares del vestuario y referente del equipo, se encuentra ya en la fase final de recuperación de la lesión de menisco que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. En Valdebebas empiezan a manejar plazos concretos y el lateral derecho ya tiene marcada en rojo su fecha de regreso.

Más allá del aspecto puramente futbolístico, la baja de Carvajal ha tenido un impacto evidente en el funcionamiento colectivo. Su lesión coincidió con otros problemas físicos en la plantilla, obligando a Xabi Alonso a improvisar soluciones en defensa y a recolocar futbolistas fuera de su posición natural. El Real Madrid ha echado en falta no solo su solidez defensiva, sino también su liderazgo en un momento delicado del curso.

La operación y una recuperación sin contratiempos

Carvajal arrastraba molestias persistentes en la rodilla desde hace semanas. El cuerpo médico del club decidió intervenir quirúrgicamente mediante una artroscopia para limpiar la articulación y evitar problemas mayores a medio plazo. La decisión, aunque supuso dejar al capitán fuera de combate durante un tramo importante del calendario, se consideró la más prudente pensando en el resto de la temporada.

Desde entonces, el lateral ha seguido un plan de recuperación progresivo y controlado, sin contratiempos reseñables. Las sensaciones son positivas y en el club transmiten tranquilidad con su evolución. El futbolista ha ido quemando etapas y ya trabaja con el objetivo claro de reincorporarse al grupo en los primeros días de enero, siempre que las respuestas físicas sigan siendo las esperadas.

Enero, un mes marcado en rojo para Xabi Alonso

Las previsiones actuales sitúan el regreso de Dani Carvajal en un plazo aproximado de dos semanas. Eso le permitiría estar disponible justo cuando el calendario del Real Madrid entra en una fase decisiva, con partidos de máxima exigencia tanto a nivel nacional como internacional.

El gran objetivo en el horizonte es la Supercopa de España. La semifinal ante el Atlético de Madrid, programada para el 8 de enero de 2026 en Yeda, aparece como una fecha clave para su posible reaparición. La decisión final dependerá de Xabi Alonso, que deberá valorar si arriesgar con su capitán o dosificarlo tras un periodo prolongado de inactividad.

Un regreso esperado… pero con cautela

Lo que parece claro es que Carvajal no llegará a tiempo para todos los compromisos previos. Está prácticamente descartado para el partido liguero ante el Real Betis, previsto para el 4 de enero en el Santiago Bernabéu, aunque no se descarta que en esa semana ya pueda entrenar con el grupo.

En el Real Madrid confían en que su vuelta suponga un punto de inflexión. La adaptación de Trent Alexander-Arnold no ha terminado de cuajar y la figura del capitán se percibe como fundamental para estabilizar el equipo en un tramo de la temporada que puede marcar el rumbo definitivo del proyecto de Xabi Alonso.