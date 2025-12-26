El Real Madrid prepara el adiós de David Alaba

El club no contempla su renovación y el defensa austriaco, a sus 33 años, termina contrato a final de temporada

El Real Madrid empieza a perfilar el futuro de su defensa y uno de los movimientos que ya se da prácticamente por decidido es el de David Alaba. El central austríaco apunta a vivir su última temporada en el Santiago Bernabéu antes de cerrar su etapa como jugador blanco en el verano de 2026, cuando finaliza su contrato.

Según ha informado Fabrizio Romano, el club no contempla ofrecer una renovación al defensor y trabaja con la idea de una salida al finalizar su contrato. En Valdebebas consideran que el ciclo de Alaba ha llegado a su fin, y prefieren apostar por una renovación y rejuvenecimiento de la zaga.

El austríaco llegó al Real Madrid en 2021 como una oportunidad de mercado difícil de rechazar. Tras once años en el Bayern de Múnich, aterrizó libre y asumió desde el primer día un rol de liderazgo que le permitió ganarse rápidamente el respeto del vestuario y de la afición.

Un fichaje clave que marcó una etapa

Durante sus primeras temporadas, David Alaba fue una pieza fundamental en los esquemas del equipo. Su polivalencia, su salida limpia de balón y su experiencia en grandes escenarios le permitieron rendir tanto como central como en el lateral izquierdo, convirtiéndose en uno de los jugadores más fiables del equipo.

Hasta la fecha, el internacional austríaco ha disputado 120 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que ha firmado cinco goles y repartido nueve asistencias. Su rendimiento fue especialmente destacado en los grandes momentos, aportando jerarquía y personalidad en noches europeas y en partidos de máxima exigencia.

Sin embargo, el paso del tiempo ha ido modificando su situación. Las lesiones han limitado su continuidad y su protagonismo se ha reducido de forma notable en la presente temporada, en la que apenas ha tenido participación. En el club asumen que su impacto ya no es el mismo y que su perfil no encaja en el nuevo ciclo que se quiere construir.

Lesiones y un relevo en la zaga blanca

La decisión de no renovar a Alaba no se entiende como un caso aislado, sino como parte de una planificación algo más profunda. El Real Madrid afronta un momento delicado en defensa, con la situación contractual de Antonio Rüdiger aún por resolver y con las constantes ausencias de Éder Militão debilitando la línea defensiva.

En este contexto, la dirección deportiva prefiere liberar masa salarial y abrir espacio a nuevos perfiles que aseguren rendimiento inmediato y proyección. Salvo giro inesperado que no parece que vaya a producirse, estos meses serán los últimos de David Alaba como jugador del Real Madrid.