Meten al Atlético de Madrid en la carrera por un fichaje estelar: Rúben Neves

El centrocampista portugués no está muy convencido de renovar su contrato con el Al-Hilal. En Arabia Saudí dan por hecho su fichaje por el Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero ahora también meten al club rojiblanco en la lucha por su contratación

Rúben Neves se ha convertido en uno de los nombres del mercado de fichajes después de que transcendiera que el centrocampista está por la labor de abandonar el Al-Hilal y volver al fútbol europeo. Un fichaje que le daría, a priori, un salto de calidad al equipo que lograra su contratación. La carrera por el fichaje de Rúben Neves está abierto y uno de los últimos en sumarse a ella ha sido el Atlético de Madrid que con la llegada de Apollo Sports Capìtal como máximo accionista del club puede pelear por esos jugadores de primer nivel.

Al-Hilal sigue intentando convencer a Rúben Neves y el Atlético de Madrid no pierde de vista la situación

El nombre de Rúben Neves es uno de los más atractivos que se ha puesto a tiro de los grandes clubes de Europa, siendo uno de ellos el Atlético de Madrid ya que según informa As, el equipo rojiblanco ha pedido información y ha sondeado la situación del portugués, del cual, hace unos días, dijeron en Arabia Saudí que tenía un acuerdo con el Real Madrid que, por ahora, nadie ha confirmado.

Es por ello que el futuro de Rúben Neves está más abierto que nunca. El centrocampista acaba contrato el 30 de junio de 2026, al final de esta temporada, y no está convencido de continuar en el Al-Hilal de Arabia Saudí. De hecho, no ha aceptado ninguna de las propuestas de renovación que le ha ofrecido. A pesar de ello, el Al-Hilal no se rinde y le va vuelto a presentar una oferta de renovación al futbolista. En caso de que el portugués no acepte, el equipo de Arabia Saudí lo pondrá inmediatamente en el mercado a un precio de 20 millones de euros.

Rúben Neves se está pensando qué es lo mejor para su carrera deportiva, pero a sus 28 años, ahora mismo, ve con mejores ojos el volver al fútbol europeo donde equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern Munich o Manchester United.

El Real Madrid es otro de los equipos que quiere a Rúben Neves

En las últimas horas, desde Arabia Saudí, se ha informado que el Real Madrid tendría un entendimiento con Rúben Neves de cara a la próxima temporada.

Fue Al Jaber, ex jugador del Al-Hilal, el que dio por hecho el fichaje blanco en MBC: "Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis después de que su contrato expire al final de esta temporada".

Por el momento, no hay nada decidido y Rúben Neves aún reflexiona cuál es el mejor paso posible para su carrera deportiva.