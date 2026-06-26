El presidente de RTVE pide perdón tras lo ocurrido con la madre de Fabián Ruiz

José Alberto López, presidente de RTVE, salió al paso de las críticas por subtitular las declaraciones la madre de Fabián Ruiz en un documental emitido en La 1 la semana pasada: "Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos"

La 1 emitió la pasada semana un documental llamado Denominación de origen, un espacio dedicado para compartir testimonios de futbolistas y de los familiares de la selección española, concretamente sobre los que se encuentran disputando el Mundial 2026. En este sentido, la madre de Fabián Ruiz, Chari Peña, fue noticia, ya que unas palabras suyas fueron subtituladas, por lo que el presidente de RTVE ha pedido disculpas públicamente.

José Pablo López, presidente de RVTE, ha querido salir al paso de las críticas que han tenido lugar en los últimos días, unas críticas que han llegado incluso la concentración de la selección española durante el Mundial 2026. De esta manera, el directivo, nacido en un pueblo de Málaga, se ha disculpado públicamente, confesando que "como andaluz me duele doblemente", entre otras palabras que ha querido explicar detalladamente.

Fabián Ruiz lanza un dardo durante su concentración con España en el Mundial

Por su parte, Fabián Ruiz quiso lanzar un mensaje, aprovechando una entrevista con DAZN, sobre lo ocurrido: "Mi madre lo es todo. Ha sido mi pilar fundamental, mi gran apoyo. Ha hecho un esfuerzo increíble. Gracias a Dios, ahora todo tiene su recompensa. Ella me ha inculcado los valores que hoy en día tengo. Si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Lo podéis hacer".

Cabe recordar que Fabián Ruiz, así como su madre, es de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Chari Peña aparece en diferentes escenas durante el documental citado anteriormente, siendo subtituladada todas y cada una de sus declaraciones. Por ello, pese a hablar en castellano y con acento andaluz, desde RTVE han querido salir al paso mediante su presidente, José Pablo López, ante la lluvia de críticas recibidas.

José Pablo López: "Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos"

Por ello, José Pablo López habló, durante la comparecencia de la Comisión Mixta de Control Parlamentaria, para dar explicaciones tras la polémica surgida con Fabián Ruiz: "Pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE, a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz. Y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz".

Además, el presidente de RTVE explicó que "la decisión de subtitular sus declaraciones en el documental de la semana pasada fue un gran error. Como andaluz, yo le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza; un patrimonio de nuestra cultura. Jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción".

Por último, José Pablo López quiso dejar el tema por zanjado, pese al dardo de Fabián Ruiz: "Estamos revisando qué es lo que falló dentro de nuestros protocolos para que no vuelva a repetirse".

Fabián Ruiz, un líder en España y el PSG

Fabián Ruiz sigue su camino en el Mundial 2026 para levantar otro título este año, tras la UEFA Champions League conquistada con el PSG de Luis Enrique. El centrocampista, además, sigue siendo importante para Luis de la Fuente, que le alineó en el once titular en el primer encuentro de este torneo de selecciones, ante Cabo Verde. Pese a empezar en el banquillo frente a Arabia Saudí, el de Los Palacios tuvo minitos en el segundo tiempo.