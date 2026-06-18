Confirman dos nuevas salidas y en Bilbao se quedan con solo diez jugadores

En Miribilla empiezan a dejar claro el proyecto de cara a la temporada 2026-27, para la cual hace tiempo conocen que no podrán contar con la que era una de sus grandes estrellas, un Melwin Pantzar que se ha marchado a Unicaja Málaga

Pasos cortos, pero firmes. Así está siendo el desempeño del Surne Bilbao Basket, que a falta de fichajes de cierto calado ha ido confirmando salidas; tanto es así que tras la anunciada de Melwin Pantzar, que jugará en el Unicaja Málaga, ahora han confirmado otras dos para dejar la plantilla con la que cuentan en estos momentos en solo 10 jugadores.

De este modo, y con apenas unas horas de diferencia, la entidad vasca ha comunicado que no continúan la próxima temporada el alero serbio Stefan Lazarevic ni el pívot senegalés Amar Sylla, siendo ya tres las bajas en la escuadra de Miribilla.

Lazarevic, de 29 años, llegó el pasado verano a Bilbao procedente del FMP Soccerbet de la Liga Adriática y, en su única temporada como 'hombre de negro', ha jugado 27 partidos de Liga Endesa (2,9 puntos y 2,9 rebotes en 14 minutos) y 10 de Copa FIBA Europa (6 y 4,7 en 18 minutos).

Agradecimientos a Amar Sylla

En cuanto a Sylla, de 24 años, y que ocupaba plaza de jugador de formación, fichó por el equipo de Miribilla en 2024 y en esta dos temporadas ha jugado 67 partidos a las órdenes de Jaume Ponsarnau.

Sabedores de que ha sido un gran profesional, en el club bilbaíno agradecen al pívot su "cercanía, trabajo e implicación en su rol" que considera "una de las claves" para conquistar los dos títulos de la Copa FIBA Europa.

Los 10 jugadores con los que cuenta Bilbao Basket

A falta de nuevas incorporaciones, la plantilla del Surne Bilbao Basket queda conformada por ahora por diez jugadores. Margiris Normantas, Martin Krampelj, Luke Petrasek y Darrun Hilliard –renovaron recientemente y siguen con contrato en vigor–, Tryggvi Hlinason, Harald Frey, Aleix Font y Bassala Bagayoko, aunque desde el club no se descarta la marcha del pívot maliense.

En el apartado de contrataciones tenemos que el Bilbao Basket ha cerrado sus dos primeros fichajes, el húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak, ambos bases y jugadores de formación.

Jaume Ponsarnau no va a ninguna parte

Si bien contar con una plantilla potente es muy importante, no menos lo es tener a un jefe en el que todos confían. Por ello, no extraña que en Vizcaya celebren la continuidad en el banquillo de Jaume Ponsarnau, quien había sonado con fuerza para ser el nuevo entrenador de Unicaja Málaga. Finalmente el elegido por los de la Costa del Sol ha sido Txus Vidorreta.