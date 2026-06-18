Txus Vidorreta da marcha atrás con el Zaragoza y provoca un cisma entre Unicaja y Tenerife

El veterano técnico aprovecha un 'vacío legal' para poner rumbo a la Costal del Sol, mientras en tierras canarias andan con la mosca detrás de la oreja y a la espera de una compensación económica

De aguas calmas a auténtica tempestad en cuestión de horas. Así se han desarrollado los acontecimientos alrededor de Txus Vidorreta, y no por casualidad, ya que ha sido él mismo el desencadenante del entuerto entre Unicaja Málaga, Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife, siendo estos últimos los que han terminado realmente dolidos con el técnico de Bilbao y su decisión de dar marcha atrás.

Tras muchos años al frente de la entidad canaria –exactamente ocho consecutivas–, Txus Vidorreta cerraba su largo periplo en las islas para volver a la Península Ibérica de la mano del Casademont Zaragoza; o al menos eso parecía, ya que con todo acordado con los maños recibió una llamada por parte de Unicaja que le ha hecho cambiar de idea y, de paso, enfadar de lo lindo a su anterior afición.

Si bien en Tenerife entendían que deseaba afrontar un nuevo reto, no tan bien ha sentado que ahora esté a un paso de anunciar su fichaje por un rival directo como es el conjunto malagueño; eso sí, para el técnico vasco es un gran movimiento, ya que le permite entrenar a uno de los mejores equipos españoles.

Un acuerdo verbal (y no vinculante) con el Zaragoza

Para que este enorme giro de los acontecimientos se haya producido ha sido clave la situación contractual del entrenador con el equipo maño. Ha sido El Periódico de Aragón el que ha desvelado que Vidorreta no tenía nada firmado con el Casademont Zaragoza, sino que se trataba de un preacuerdo verbal entre su agente y el equipo, lo cual hace que legalmente no haya ningún vínculo que le impida firmar con el Unicaja.

Con esa escenario muy presente, el club malagueño se ha lanzado a por su deseado entrenador, el cual podría llegar sin que tengan que pagar compensación alguna el conjunto de la capital de Aragón, al cual le toca buscar otro entrenador.

La indemnización, para los tinerfeños

En cuanto a cómo quedan las cosas entre Unicaja Málaga y La Laguna Tenerife, es Juanjo Ramos de Cope Tenerife quien señala que Vidorreta dejará cierta cantidad en la caja de la escuadra canaria por su salida; eso sí, estaríamos hablando de una pequeña cantidad. En cuanto a esta, es también una opción que quede extinguida sin el propio entrenador perdona alguna deuda en concepto de primas que aún le adeuda el Tenerife.

Pese a esas pequeñas cuestiones, lo que parece seguro es que Txus Vidorreta estará en breve al frente de Unicaja, equipo al que espera llevar a nuevos éxitos tras un año complicado con Ibon Navarro, que es ya nuevo entrenador del Estrella Roja de la Euroliga.