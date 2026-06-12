Txus Vidorreta denuncia lo ocurrido ante el Barça: "Ha pasado delante del árbitro principal y no se ha señalado"

El entrenador de La Laguna Tenerife no terminó nada contento el segundo partido de semifinales de la Liga ACB ante en el Palau Blaugrana a causa de la labor arbitral

Orgulloso de sus chicos, pero enfadado por el trato recibido por los árbitros. Así ha cerrado Txus Vidorreta el segundo choque de semifinales de la Liga ACB ante el Barça, uno en el que han terminad cayendo por 97-89, si bien él ha subrayado que sin los tiros libres hubiesen ganado...

"El equipo ha demostrado por qué está en semifinales y estoy muy contento porque en juego hemos ganado 75 a 77, hemos hecho más puntos que el Barça", ha destacado Vidorreta, que ha sido expulsado en el último cuarto por protestar. Sin querer entrar en ese detalle, sí subraya que parecía que cuando se acercaban en el marcador el criterio de los colegiados cambiaba.

"Durante todo el partido, cuando íbamos abajo en el marcador, había más posibilidades de tener alguna opción. Cuando estábamos igualados ha sido más difícil. Creo que en playoff hay que estar todavía un poco mejor para poder ganar en el Palau, es decir, hay que ganar con más solvencia, si no es imposible", comenta.

Un último cuarto condicionado

Vidorreta es consciente de que su equipo lo podía haber hecho mejor, pero de igual modo denuncia lo ocurrido contra el Barça, sobre todo en un último cuarto en el que, a su parecer, les ha empujado a ir a remolque cuando estaban metidos de lleno en la pelea por la victora.

"Hemos tenido una reacción muy positiva tras el descanso, con un tercer y, sobre todo, un último cuarto sensacional, pero es verdad que el 5-1 en faltas nos ha condicionado especialmente por lo ocurrido con Marce, que ha perdido un balón delante del banquillo y en la cara del árbitro principal, que para mí era una falta clara, y para Marce también, y no se ha señalado", sentencia.

La lesión de Fran Guerra

La gran diferencia del partido estuvo en la faceta reboteadora, una que cayó claramente de lado de los azulgrana y que Vidorreta ve imposible revertir, por lo que prefiere centrarse en hacerles daño a través de otros caminos, sobre todo tras la nueva lesión de Fran Guerra.

"Ha sido también un momento clave la lesión de Fran Guerra, que nos preocupa porque ha hecho otro partidazo y no sabemos cuál va a ser la evolución, porque ya venía tocado a este partido y ha hecho un esfuerzo máximo porque quería ayudar al equipo. Me parece increíble estar compitiendo a este nivel sin pívots. Es inevitable que el Barça gane la batalla por el rebote en esta situación. Que vamos a perder la batalla por rebote lo tengo claro. Tenemos que compensar con otros aspectos del juego. No vamos a poder sacar de la zona de rebote a Fall, más aun si le tratan como a otros jugadores de 2,20 de esta liga que nunca cometen tres segundos", finaliza.