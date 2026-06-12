El Barcelona ya está a un paso de la final de la Liga Endesa

El conjunto azulgrana ha sobrevivido a la exhibición ofensiva del escolta Patty Mills y se ha impuesto a La Laguna Tenerife en el segundo duelo de las semifinales (97-89)

El Barça sobrevivió este jueves a la exhibición ofensiva del escolta Patty Mills, autor de 36 puntos, y se situó a un paso de la final de la Liga Endesa tras repetir victoria en el Palau Blaugrana frente a La Laguna Tenerife en el segundo duelo de las semifinales (97-89).

En un encuentro igualado, en las antípodas del primero (100-67), los de Xavi Pascual resistieron un inicio frenético de mucho acierto, gobernaron el nudo con rentas de hasta 15 puntos, y en el desenlace sofocaron la remontada visitante merced al talento de sus veteranos.

Vesely (19 puntos), Fall (16), Punter (15), Clyburn (14) y Laprovittola (13) aparecieron en diversos momentos del partido, mientras que el Tenerife, que acabó con Txus Vidorreta expulsado por protestar, extrañó la bajas de Gedraitis, Fitipaldo y Shermadini. Solo Huertas (14), Scrubb (12) y Guerra (10) secundaron a Mills, demasiado solo.

Pese al amargo final, La Laguna rescató su esencia. Si Vidorreta había pedido recuperar el "flow y el rock and roll", el torrente de juego que descabalgó al Real Madrid en la ronda previa, Mills salió a comerse el escenario: 13 puntos, 3 de 5 en triples -los mismos que todo el equipo en el choque anterior (3 de 18)-, en el primer cuarto.

La inspiración del australiano catapultó a un Tenerife lanzado en ataque, que aceptó con gusto el ritmo frenético del Barça. Los de Pascual castigaron en el rebote, primero con Fall y luego con Vesely, y agradecieron la energía de Brizuela desde el banquillo.

La maestría de Huertas y el acierto exterior (5 de 9), con Jaime Fernández y Abromatis secundando al incontenible Mills, dejaron a La Laguna en ventaja al final del primer cuarto (25-27).

El segundo cuarto fue crucial en el partido

Todo cambió en el segundo asalto. El Barça apretó la defensa, al Tenerife no le entró nada (3 de 14 en el cuarto), y los azulgranas pudieron correr tras robos y rebotes. Vesely, con 12 puntos a caballo entre ambos cuartos, y Laprovittola, con tres triples consecutivos, dispararon a los de Pascual en el marcador (46-34, máxima diferencia; 48-38, descanso).

Tras la reanudación, la anotación interior de Fall y Vesely, junto con la irrupción de Punter, amagaron con noquear al Tenerife (61-46, min.25), pero el equipo canario se recompuso tras un tiempo muerto de Vidorreta. Mills incitó la reacción a golpe de talento, Guerra sumó su solidez bajo el tablero y Scrubb hiló 8 puntos, con dos triples vitales.

El Barcelona desperdició una buena renta

El Barça, preso de la precipitación, dilapidó la renta y la moral acumulada, hasta que Mills, encendido de nuevo, enlazó 8 puntos para igualar el partido (71-71, min.32). En el momento más asfixiante, los azulgrana cogieron oxígeno con tiros libres, con Vidorreta expulsado por protestar (81-73, min.34), pero perdieron a Brizuela por lesión.

Lejos de rendirse, el Tenerife, con Huertas y Mills al frente, remó hasta que dos triples de Clyburn con aroma a sentencia ampliaron la renta a 10 puntos a 1:38 del final. En las últimas posesiones, Shengelia y Punter abrocharon el triunfo local (97-89).

La serie se trasladará a Tenerife para la disputa del tercer partido el próximo sábado y, en caso de ser necesario, del cuarto choque el lunes. El eventual quinto y definitivo encuentro se jugaría el miércoles en el Palau Blaugrana.

Ficha técnica:

97. Barça (25+23+21+28): Marcos (-), Punter (15), Clyburn (14), Shengelia (9), Fall (16) -equipo inicial-, Brizuela (4), Vesely (19), Satoransky (-), Parra (3), Cale (4) y Laprovittola (13).

89. La Laguna Tenerife (27+11+25+26): Huertas (14), Mills (36), Doornekamp (4), Scrubb (12), Guerra (10) -equipo inicial-, Fernández (6), Yebo (2), Van Beck (-), Abromaitis (5) y Sastre (-).

Árbitros: Carlos Cortés, Sergio Manuel y Jorge Martínez. Sin eliminados. Señalaron falta técnica al visitante Fernández (min.18) y expulsaron al entrenador visitante Txus Vidorreta por dos técnicas (min.27 y min.34).

Incidencias: segundo partido de las semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.985 espectadores. Antes del salto inicial, se rindió un minuto de silencio en memoria de Eduardo Portela, expresidente de la ACB y exentrenador del Barça, entre otros cargos.