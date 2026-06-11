La Liga Endesa dice adiós a Eduardo Portela: fallece el histórico presidente de la ACB

El que fuera presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) entre 1990 y 2013 ha fallecido a los 91 años de edad

Eduardo Portela, quien fuera presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) entre 1990 y 2013, ha fallecido a los 91 años de edad, según informó este jueves la propia organización, de la que era presidente de honor.

Portela, que primero ejerció como entrenador y también como director deportivo en clubes como el Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey, fue una figura clave en la fundación de la asociación de clubes en el año 1982, siendo gerente hasta 1990, año en el que dio el salto a una presidencia, siempre mostrándose un precursor de la modernización de la competición.

Entre los cambios de los que de una manera o de otra fue partícipe se encuentran la llegada del 'playoff', la del All Star y la de una Copa del Rey en formato de sede única desde 1983 que, años más tarde, en 1986, se convirtió en la Final a Ocho actual.

Además, en 2004 'reinventó' la Supercopa de España con un sistema con semifinales y final con cuatro equipos; trabajó para que los clubes fueran cada vez más profesionales y en la gestión directa del arbitraje con la pionera implantación de tres colegiados por partido; se esforzó por mejorar las retransmisiones; e insistió para que todos los clubes jugaran en pabellones de al menos 5.000 espectadores; según destaca la ACB en su comunicado.

Esta recalca también su figura en el baloncesto europeo: "Formó parte de múltiples comisiones FIBA durante años, fundó y presidió la ULEB (1998-2016) y fue precursor del nacimiento de la Euroliga, buscando que la independencia y decisión de los clubes sobre su futuro, conseguida en la acb, también tuviera lugar en Europa".

En los últimos tiempos, alternaba la presidencia de honor de la ACB con la de la ULEB.

Real Madrid y Barcelona se despiden de Eduardo Portela

El Real Madrid lamentó el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), a través de un mensaje en sus redes sociales, el club blanco quiso transmitir el pésame a los familiares y amigos del dirigente, que en los últimos tiempos, alternó la presidencia de honor de la ACB con la de la ULEB.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB, presidente entre 1990 y 2013 y gerente entre 1982 y 1990. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", escribió el equipo 'merengue' en 'X'.

De igual forma, el Barcelona ha lamentado su partida: "El FC Barcelona lamenta profundamente la pérdida de Eduardo Portela, figura destacada de la sección de baloncesto y de nuestro deporte. Fue entrenador en tres etapas (1964-67, 1977 y 1979), secretario técnico entre 1974 y 1981, y gerente entre 1981 y 1982", ha destacado la entidad catalana en una mensaje publicado en las redes sociales.

Y ha añadido: "Fue uno de los impulsores de la ACB, creada en 1983 y de la cual era presidente de honor. Nuestro más sentido pésame a su familia, amistades y a todo el mundo del baloncesto. Descanse en paz".

Otros mensajes de despedida

Otros clubes catalanes de la Liga Endesa han expresado su pésame por el fallecimiento de Portela (Barcelona, 1934). El Joventut le ha definido como "una figura clave en la historia del baloncesto español y pieza fundamental en la fundación y consolidación de la ACB", y ha subrayado que "su legado, su visión y su compromiso con este deporte perdurarán para siempre".

El Bàsquet Manresa ha calificado a Portela como "un dirigente que marcó una época", "un pionero y personaje fundamental" que deja "una legado imborrable".

Y en la misma línea se ha expresado el Bàsquet Girona: "Eduardo Portela, un referente imprescindible de nuestro baloncesto y uno de los grandes impulsores de la ACB. Su huella, visión y dedicación a nuestro deporte serán recordadas para siempre".