La Laguna Tenerife - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

Los de Sergio Scariolo están contra las cuerdas tras caer en el primer choque disputado en el Movistar Arena, subrayando su mal momento, ese que les ha llevado a perder seis de sus últimos siete compromisos en la competición doméstica

Sin margen de error. Así se planta el Real Madrid este jueves 4 de junio en cancha de La Laguna Tenerife, equipo que por contra ve muy cerca la posibilidad de sentenciar y meterse en semifinales de la Liga ACB tras dar la campanada en el Movistar Arena por 97-98, tras remontar siete puntos en menos de un minuto.

Lo cierto es que los blancos están en un momento realmente complicado. Es el primer campeón de la fase regular que entrega el factor cancha desde 2008, algo que quizás no sorprenda después de encadenar con esta última hasta seis derrotas consecutivas en la competición doméstica.

Ahora le toca al Madrid golpear en contra de las estadísticas, esas que dicen que en el torneo liguero 15 de las 24 eliminatorias de estas características que arrancaron previamente con 0-1 acabaron cayendo del lado del equipo peor clasificado, once de ellas además por un resultado global de 0-2.

Bajas para el partido

Para esta cita, el plantel seguirá contando con las bajas de Walter Tavares, Usman Garuba y Alex Len. Un duro golpe al juego interior que intentarán compensar los recién llegados Ömer Yurtseven y Mady Sissoko. El primero, más rodado, fue importante en el primer cuarto del duelo que abrió la serie. El segundo, dadas las circunstancias, tuvo también protagonismo pese a haber firmado por el club el día anterior. No estuvo mal, pero no fue suficiente.

A qué hora es el La Laguna Tenerife - Real Madrid del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el La Laguna Tenerife y el Real Madrid, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este jueves 4 de junio a partir de las 21:00 horas en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

Dónde ver en TV y online el La Laguna Tenerife - Real Madrid del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el La Laguna Tenerife y el Real Madrid se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA