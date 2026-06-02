La Laguna Tenerife la lía en casa del Madrid y pone 'patas arriba' el playoff de la Liga ACB

Los chicos dirigidos por Txus Vidorreta aguantan el empuje blanco durante 40 minutos para dar la puntilla en el último suspiro con un triple de Jesús Fernández que entra con letras de oro en la historia de la entidad canaria

¡Qué partidazo hemos vivido en el Movistar Arena! Pese a que se enfrentaban el primer y el octavo clasificados de la fase regular de le Liga ACB, ello no ha impedido que el primer choque de la serie de playoff entre Real Madrid y La Laguna Tenerife se terminase convirtiendo en una absoluta locura que ha terminado cayendo de lado canario; y no de cualquier manera, sino con un triple para la historia de Jaime Fernández que ponía el definitivo 97-98 en el marcador.

Más allá de bajas y otras circunstancias, los chicos de Txus Vidorreta han dado una clase de tesón tras verse por detrás en el electrónico en casi todo momento, así como de acierto en el tiro; no en vano han finalizado con un 16 de 31 en triples que ha terminado por desesperar a Sergio Scariolo, quien ha terminado señalando que muchos de esos estaban bien defendidos.

Lo cierto es que el inicio del encuentro, y casi diríamos el desarrollo, no hacía presagiar tal desenlace. Amarrado el liderato desde hacía varias semanas, el Madrid quizás pecó de relajación en la recta final de la fase regular –cinco derrotas seguidas– y puede que lo haya terminado pagando esta noche, una en la que la defensa ha brillado por su ausencia. Pero es que hasta en esas los blancos han llegado a estar por encima de la decena de puntos de diferencia en el segundo cuarto.

No les ha servido para nada. Tras el paso por vestuarios Scariolo salió con Sissoko como referente bajo el aro. El reciente fichaje, procedente del Pallacanestro Trieste, había hecho ya un pequeño 'cameo' en el que dejó un tapón y un exitoso 2+1. Pero esta vez tuvo más protagonismo, exigencia a la que respondió con cuatro puntos y dos rebotes para ser el que mejor valoración llevaba en el tercer cuarto.

La Laguna Tenerife nunca se rinde

Pese a los esfuerzos blancos por separarse en el marcador, La Laguna Tenerife seguí a lo suyo. Y tanto resistió que acabó poniéndose por delante en el marcador a falta de siete minutos gracias a un acierto exterior de Jaime Fernández, la misma arma y con el mismo ejecutor que utilizó para evitar que el anfitrión se alejase, logrando el 83-83 a falta de cinco minutos. Sí, era el día del alero.

Con 96-95 en el electrónico y segundos por jugar, Lyles a la línea de tiros libres, fallando el primero, anotando el segundo y dando vida a los de Txus Vidorreta. Tenían por delante 11 segundos pero les bastó con 7 para diseñar una jugada que acabó con triple anotado de Jaime Fernández, obligando al Real Madrid a no fallar en su último viaje a canasta para ganar. La bola fue para Mario Hezonja, pero no tuvo opción a anotar ante la gran defensa de los tinerfeños, que ya saben que si ganan el siguiente en casa estarán en semifinales.

- Ficha técnica:

97 - Real Madrid (26+24+25+22): Campazzo (3), Abalde (5), Deck (11), Hezonja (12), Yurtseven (10) -cinco inicial-, Lyles (15), Feliz (14), Krämer (7), Llull (-), Sissoko (7), Maledon (13).

98 - La Laguna Tenerife (21+27+23+27): Huertas (7), Mills (5), Scrubb (8), Doornekamp (15), Abromaitis (15), -cinco inicial-, Fernández (17), Yebo (10), Van Beck (17), Fridriksson (4), Alderete (-) y Sastre (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel e Igor Esteve. Excluyeron por cinco faltas a Van Beck (m.39).

Incidencias: primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.827 espectadores.