Real Madrid - La Laguna Tenerife: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

El conjunto blanco quiere completar la remontad ante los canarios este sábado 6 de junio a partir de las 18:00 horas, momento en el que tendrá lugar el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa

El primer eliminado del playoff de la Liga ACB 2025-2026 llegará este sábado 6 de junio en el Movistar Arena, pabellón en el que se verán las caras Real Madrid y La Laguna Tenerife para dilucidar cuál de los dos se mete en las semifinales de la competición doméstica, una en la que los blancos aspiran a cosechar su primer título de la temporada.

Para los de Sergio Scariolo se trata de completar la remontada. Cayeron por sorpresa en el primer duelo ante su gente, pero en el segundo, y pese a la presión, le dieron la vuelta por completo al imponerse de forma contundente por 83-118. La victoria supuso además la mayor anotación histórica del bando madridista en un choque de playoff del torneo, superando los 116 que logró en 1984 y en 1985, y la segunda sin prórrogas en lo que respecta a todos los participantes, solo por detrás de los 119 que convirtió el Barça en el año 1990.

Lo cierto es que este Madrid está en crecimiento. No podemos olvidar que están sin los lesionados Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba, siendo ahora sus pívots los recién llegados Ömer Yurtseven y Mady Sissoko, que poco a poco parecen ir cogiendo el ritmo.

Más allá de los obligados cambios en la plantilla, el Madrid sigue contando con el MVP Mario Hezonja como líder sobre la cancha. En el segundo partido estuvo genial y ahora espera ayudar a cerrar el pase a semifinales. No será sencillo, ya que los tinerfeños con muy buen equipo. En todo caso, haber recuperado el factor cancha suena esencial, ya que en 34 de las 45 ocasiones anteriores en las que se llegó a un momento así el equipo local resolvió la eliminatoria.

A qué hora es el Real Madrid - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el La Laguna Tenerife y el Real Madrid, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este sábado 6 de junio a partir de las 18:00 horas en el Movistar Arena.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - La Laguna Tenerife del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA