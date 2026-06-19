Revolución en Las Palmas: anuncia nuevo entrenador, nuevo director deportivo y acciones legales

El conjunto canario se enfrente a una de las temporadas más importantes de su historia tras caer a la segunda categoría del baloncesto nacional por primera vez en 31 años

¿Calma? A medias. Asimilado –que no superado– el palo de descender a Primera FEB en el último suspiro de la última jornada de la Liga ACB, en Las Palmas están dando los primeros pasos para recomponerse; eso sí, sin dar aún nombres y con la serie determinación de acudir a los tribunales para defender sus derechos. Lo explicamos.

Tras semanas en las que ha habido ciertas acusaciones de parálisis tras perder la categoría, el Dreamland Gran Canaria ha contestado a los críticos anunciando que ya tienen nuevo entrenador y nuevo director deportivo de cara a buscar el ascenso en la campaña 2026-27 tras verse en Segunda por primera vez en 31 años; eso sí, ha preferido no desvelar por ahora el nombre de los elegidos.

"Serán anunciados cuando llegue el momento, pero con esto queda claro que el proyecto deportivo se sigue haciendo desde el club, desde los profesionales de la casa, y me produce especial satisfacción conocer cómo están muy capacitados y preparados", comenta el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, propietario de la entidad, Aridany Romero, tras presentar un programa de ayudas para cubrir la mutualidad de deportistas federados menores de 16 años en una rueda de prensa.

Nada de parálisis en el club

El consejero ha querido "salir al paso" de informaciones publicadas en medios de comunicación respecto a que la entidad no estaba haciendo gestiones para elegir director deportivo y entrenador.

Y, en ese sentido, ha insistido en que ya tienen el nombre de quienes serán director deportivo y entrenador en la campaña del regreso a LEB Oro (segunda división del baloncesto), pero que lo comunicarán "cuando toque", una vez se cierre la actual temporada a finales de junio.

El caso de Samar y las acciones legales

Por otra parte, fuentes del club han señalado que, tras el anuncio oficial por parte del San Pablo Burgos del fichaje del base esloveno Ziga Samar, estudian emprender acciones legales contra el jugador por haber vulnerado el contrato con el Gran Canaria.

Según estas fuentes, Samar todavía tenía contrato en vigor para la próxima temporada, por lo que estarían pensando en hacer valer ese vínculo por vía judicial, siguiendo todos los pasos establecidos para ello. Una cuestión que también llevarían a cabo en caso de que algún otro club haga oficial en próximas fechas, antes de sentarse a dialogar con la entidad claretiana, la incorporación de algún otro jugador que tenga contrato en vigor con el Gran Canaria –toda la plantilla en estos momentos lo tiene–.