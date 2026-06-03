Valencia Basket - Bilbao Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de playoff de la Liga ACB 2025-2026

La entidad taronja parte como favorita en la serie frente a los vascos, si bien su entrenador, Pedro Martínez, ha colmado de elogios tanto al rival como al hecho de que su entrenador, Jaume Ponsarnau, esté haciendo un gran trabajo

El Valencia Basket, revitalizado tras enlazar tres victorias seguidas en el cierre de la Liga ACB después de caer en las semifinales de la Euroliga, recibe este miércoles 3 de junio en el Roig Arena en el primer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa a un Surne Bilbao Basket al que le costó doblegar en ese mismo escenario hace apenas dos semanas.

Tras caer en el primer encuentro de la Final Four ante el Real Madrid, el Valencia supo tirar de oficio para superar el cansancio físico y la resaca emocional y ganar en la cancha del Casademont Zaragoza, para justo después hacer lo propio con el Dreamlamd Gran Canaria y arrollar al Barça en su propia pista.

Esas tres victorias le permitieron recuperar la segunda plaza, lo que implica medirse al séptimo clasificado con ventaja de pista, mantenerla sea cual sea su rival si pasa a semifinales y en el caso de que pase a la final sólo la perdería si su rival fuera el Real Madrid.

Un Bilbao Basket sin complejos

El Bilbao de Jaume Ponsarnau, que esta campaña ha revalidado su título en la Copa de Europa FIBA, llega tras haber cerrado la fase regular con dos triunfos, ante el Girona y frente a La Laguna Tenerife, por lo que su última derrota fue la que cosechó el 17 de mayo en la cancha del propio Valencia. En los dos últimos encuentros del equipo vasco sus referentes han sido Melwin Pantzar, Darrun Hilliard y el ex 'taronja' Triggvy Hlinason.

Respecto a las bajas, para este choque el técnico Pedro Martínez mantendrá las de Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. Jean Montero arrastra molestias en un hombro pero se espera que esté disponible, igual que Nate Reuvers, aunque aún no completamente recuperado del virus que ha pasado.

A qué hora es el Valencia Basket - Bilbao Basket del playoff de la Liga ACB

El partido de la Liga ACB 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Bilbao Basket, perteneciente al primer partido de la serie de playoff de la máxima competición del baloncesto nacional, se va a disputar este miércoles 3 de junio a partir de las 19:00 horas en el Roig Arena.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Bilbao Basket del playoff de la Liga ACB

Este partido entre el Valencia Basket y el Bilbao Basket se podrá ver a través de DAZN, que es la plataforma que tiene los derechos de la Liga ACB en España los tiene esta plataforma. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA