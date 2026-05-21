Adrià Alonso, preparado para 'sufrir' el ascenso del Caja87: "Será una eliminatoria larga"

El conjunto hispalense disputa este sábado 23 de mayo la ida de la final por el ascenso a Primera FEB con un pabellón San Pablo que apunta a tener una vez más una gran entrada

Llega el día de la verdad. Tras una larga temporada regular y dos eliminatorias superadas, el Caja87 encara ahora la final por el ascenso a Primera FEB contra el Sant Antoni. Pese a que en el club hay una enorme ilusión, prefieren centrarse en el parqué y en tener claro que en caso alguno será sencillo, tal y como indica el entrenador de los hispalenses, Adrià Alonso.

"La semana de la ilusión. La definiría de esa manera. Ha costado mucho llegar llegar aquí y es un premio merecido para todo el mundo, merecido para para el equipo, merecido para el club, merecido para para la afición y la verdad es que estamos muy contentos. Creo que fue un chute de energía increíble el hecho, evidentemente, de pasar la eliminatoria pero también el cómo lo conseguimos, con ese puntito de sufrimiento al final. Creo que eso también mentalmente nos ha dado un plus para afrontar la semana", comenta antes de señalar que quizás el haberlo pasado peor que el Sant Antoni en semifinales les pueda reportar un mayor punto de competitividad.

"Creo que en nuestro caso lo que nos pasó es ideal para no bajar esa guardia, si lo quieres llamar de esa manera. Y sobre todo, creo que es muy importante competir siempre, cada partido, cada entreno. Son situaciones, sensaciones que ya te has encontrado de una manera más temprana en el tiempo y yo creo que eso lo vamos a tener muy presente para esta eliminatoria", asevera.

Adrià Alonso, preparado para sufrir

Si algo tiene claro Adrià es que no será nada fácil certificar el ascenso, por lo que avisa a todos de que habrá momentos duros por el camino. "Tenemos ilusión, pero también esa responsabilidad de tener ahí el objetivo que queremos todos, ya que por fin pues estamos a 80 minutos de de poderlo materializar. También estamos muy concienciados de que va a ser una eliminatoria larga y compleja ante un muy buen equipo", comenta antes de analizar un poco al Sant Antoni.

"Es uno de los mejores equipos en determinados apartados estadísticos y el rebote es uno de ellos. Nosotros estamos muy parejos en cuanto números. Siempre hemos estado entre los mejores rebotadores de la de la liga. Lo que pasa que perseguimos la excelencia, queremos siempre lo mejor y evidentemente tenemos que ser exigentes. En todo caso nos preocupamos mucho de nosotros, de dónde les podemos hacer daño, de sacar esas ventajas y sobre todo, como digo yo, alimentar al equipo sobre en que parcelas podemos marcar diferencias", recalca.

El empuje de San Pablo

Por último, el entrenador del Caja87 deja claro que contar con un San Pablo al nivel de la anterior eliminatoria puede ayudarles mucho. "El otro día hubo más de 5.000 personas en San Pablo, casi recordando un poquito a tiempos mejores de ACB con este tipo de apoyo de la afición ante un partido así. Muchas veces hay que jugar también con ese factor ambiental. En nuestro caso es todo positivo y en el caso del Sant Antoni espero que se encuentren un ambiente de buen baloncesto, pero que se les haga esto largo como sabemos que se nos va a hacer en casa de ellos", sentencia.