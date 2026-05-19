Sergio Crespo habla sin titubeos del camino a seguir en el Caja87: "El proyecto del Valencia Basket nos encanta como modelo"

Tras explicarnos el plan y ambición que impera en San Pablo, el vicepresidente del club hispalense nos habla del arduo trabajo que supone sumar apoyos al proyecto y del conjunto taronja –integrante de la Final Four de la Euroliga– como posible espejo en el que mirarse

Con el Caja87 ya en la final por el ascenso a la Primera FEB, el vicepresidente de la entidad, Sergio Crespo, explica a ESTADIO Deportivo los pormenores estratégicos del proyecto, al cual desea sumar el mayor número de colaboradores posible. Además, no duda a la hora de poner en valor lo hecho en el territorio nacional por otros clubes como el Valencia Basket, al cual ve directamente como un posible modelo a seguir.

- Tras lo ocurrido hace un año con Cajasol, ¿se sienten respaldados a nivel de patrocinios e institucional?

- Creo que contamos con apoyo para crecer y también creo que en ese sentido había un déficit en el mundo del baloncesto y a nivel de ciudad. Creo que no se había trabajado con intensidad por ambas partes, desde el punto de vista de la sociedad, de la ciudad... no se había entendido que el baloncesto era un sitio estupendo en el que estar. Nosotros teníamos muy claro que para que este proyecto fuera sostenible teníamos que contar tanto con el mundo social como con el mundo económico y el de las administraciones. Por eso hemos creado un club de empresas que ya tiene más de 80 empresas colaboradoras, con una agenda estupenda. El baloncesto es una excusa maravillosa para encontrarse y ya digo, hacer negocio.

Luego tenemos nuestros patrocinadores, con Insolac a la cabeza, que ha sido, bueno, pues fundamental para poder acometer tanto la temporada pasada como esta. Y con Insolac otra serie de patrocinadores que están con nosotros y que han conformado, ya digo, un presupuesto importante confiando en el proyecto del Caja. En cuanto a las administraciones, pues igual. Las administraciones están entendiendo que tienen que estar en el proyecto y estamos razonablemente satisfechos con eso. La verdad es que siempre queremos más, por supuesto, pero las administraciones, desde nuestro punto de vista, no pueden ser las que lideren los proyectos deportivos. Los proyectos deportivos tienen que estar basados en un proyecto empresarial, sólido y social, con una masa social grande, con una masa de patrocinadores, con una masa de empresas grande. Esa es la fuerza que tú tienes que llevar a la administración, para que la administración, al final, sea el último paso del camino, no el primero.

No es cuánto me da la administración y con eso, pues, monto el equipo. No. Nosotros no creemos en eso, eso no es sostenible, creemos que eso no es sostenible. Sería algo así como... 'Mira, me hacen falta tres, yo he conseguido dos y medio, tú me tienes que dar medio'. Así es como nosotros creemos que tenemos que ir a las administraciones, con un proyecto sólido, demostrable... Y así es como lo están entendiendo las administraciones, que entiendo, y estoy seguro, que cuando nosotros vayamos creciendo su participación en el proyecto también irá creciendo de la misma manera.

- Entonces... ¿Cuál crees que ha sido el gran fallo para que el baloncesto llegue a este punto en Sevilla?

- Creo que no hay un solo fallo, creo que es un cúmulo de circunstancias que se van uniendo una detrás de otra, que hacen que al final los proyectos fracasen. Yo no estaba dentro y no puedo decirte exactamente cuáles son todos esos fallos desde fuera. A mí la impresión que me da es que el baloncesto en Sevilla no tenía un proyecto sólido basado en el baloncesto y no era un proyecto sostenible, sino que estaba basado en otra serie de circunstancias y, bueno, sobre esa base es muy difícil que un proyecto sea sostenible en el tiempo. Al final, si viene y solamente depende de una firma todo el presupuesto de un club, pues basta que no esté la firma para que el club se caiga. Esa creo que es la base sobre la cual el proyecto no funciona.

Creo que además ahí había una serie de problemas, de vicios que seguramente hicieron que el proyecto poco a poco fuera cayendo. Pero ya digo, yo no estaba dentro, no lo sé, es una opinión desde fuera que probablemente sea errónea.

- Y volviendo al ámbito más deportivo, ¿va a seguir Adrià Alonso en el banquillo?

- Más allá del sábado (por el pasado partido) no podemos pensar. A ver, él tampoco lo hace. Adrià está pensando en el partido y si le preguntáis a él os va a decir exactamente lo mismo. Los jugadores igual. Todo el mundo del equipo, el club entero, jugadores, staff, los despachos... estamos todos pensando en el sábado. Porque más allá de eso es una tontería pensar el año que viene. No sabemos ni en qué categoría vamos a jugar y absolutamente nada de lo que pasará. Ya habrá tiempo habrá de pensar en todo eso.

- Más allá del club, ¿sigues el baloncesto a nivel global?

- Yo intento verlo todo Soy bastante friki del baloncesto, lo he sido toda mi vida y lo veo todo. Veo partidos de niños pequeños, veo partidos de viejos... Ayer vi la semifinal de la Maxiliga en directo. Podía ver la semifinal del Panathinaikos contra el Valencia o las semifinales de la Maxiliga y vi la semifinal de la Masiliga en directo. Me hizo más ilusión verla porque jugaban mis dos equipos y entonces allá que fui.

- Y ahora que nombras al Valencia, ¿crees que va a ganar la Euroliga? Es la gran historia del año...

- Salvando muchísimo evidentemente las distancias, el proyecto de Valencia es un proyecto que nos gusta mucho. Hemos estado en Valencia viendo el Roig Arena, viendo la estructura que tienen y es un proyecto que nos encanta como modelo, como espejo, en el que mirarte con ilusión. Mira Valencia, que es una ciudad no mucho más grande que Sevilla y tiene un proyecto de baloncesto brutal. Y Valencia tiene dos equipos en Primera división también de fútbol. Tiene un equipo con una historia brutal, otro un poquito más modesto, pero también con muchísimos seguidores sobre todo en el área metropolitana de Valencia. Y Valencia es capaz de tener todo eso en otros deportes y tener un espacio como el Roig Arena y un equipo como el Valencia Básquet.

No digo que lleguemos a eso en dos ni en tres días, pero por lo menos lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Llegar a la ACB. El proyecto de Valencia es un proyecto maravilloso y que demuestra que cuando los clubes de baloncesto son clubes de baloncesto y son proyectos sostenibles y pensados en el baloncesto con un área de negocio alrededor del baloncesto, pues eso puede tener un éxito como el que tienen ellos. Aparte que tienen un equipazo, porque juegan muy divertido, tienen un entrenador estupendo. Me encantan. La verdad es que están haciendo un año impresionante, la verdad es que sí. Un equipazo y súper divertido de ver, además.

- ¿Prefieres ver baloncesto o practicarlo?

- Yo prefiero jugar, pero cada día me cuesta más, pero sí, sí, yo juego bastante, todo lo que me deja el tiempo. Si puedo irme a tirar, iré, o sea que soy bastante pesado.

- Yo jugaba hasta que un día me preguntó un chico en plan, señor... ¿quiere jugar con nosotros?

- Yo juego con gente de mi edad, yo juego con viejos, que nos juntamos para jugar, ya digo, la MaxiLiga es el foco en el que juego y ahí, bueno, somos todos veteranos. Intentamos no hacernos demasiado daño porque al día siguiente tenemos que trabajar. Entonces, todos sabemos hasta dónde podemos llegar. Nos picamos muchísimo, por supuesto, y queremos ganar, pero también es importante el tercer tiempo. Así que sí, yo intento jugar un par o tres días a la semana, siempre que puedo.

- Y hablando un poco de veteranos, ¿tiene que retirarse ya LeBron James?

- LeBron James ha ganado el derecho a retirarse cuando le dé la gana. O sea, que si a él le apetece seguir jugando, pues, vamos a ver, es LeBron James. Creo que no se está arrastrando, además, en la pista. Este año, además, ha entendido cuál es su rol y si eso lo entiende él y a él no le enfada, yo creo que LeBron James va a seguir aportando muchísimo a un equipo como los Lakers. Esto más claro que, vamos, lo veo clarísimo. Siempre que entienda que su rol ya no es el que era. Y creo que lo ha entendido, por las declaraciones que hace, por la manera en que tiene de jugar y demás. La cosa es que a su vez le está exigiendo a Luka.

De hecho, de ahí vienen algunos de los conflictos, ¿no? Porque le está pidiendo que haga lo que él hace. También, claro, tener a LeBron James diciéndote que haga lo que él hacía, pues, es una exigencia un poco tonta. No te lo está pidiendo un cualquiera, te lo está pidiendo, te lo está diciendo el que igual es probablemente uno de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos o de los diez seguros. Que se retire cuando quiera. Se lo perece.