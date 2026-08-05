Alba Torrens se apunta al Mundial: "Con las circunstancias que tenemos, queremos mirar en positivo y prepararnos bien"

La veterana jugadora española confía en que la nueva generación haga un gran papel en el Mundial de Berlín, pero de igual modo huye de presiones que entiende pueden perjudicarles a la hora de desarrollar su juego

Alba Torrens, capitana de la selección española de baloncesto, afirmó este miércoles que el equipo, pese a que antes del Europeo del pasado verano, afrontaba un "cambio generacional", ha dado un "paso adelante", "jugadora por jugadora", a la vez que mostró su ilusión ante la posibilidad de regresar a un Mundial.

A sus 36 años, la veterana del equipo, ya ha jugado tres Copas del Mundo con España, en los que ha ganado una plata y dos bronces. El equipo, tras no clasificar para el último torneo internacional, volverá a la cita mundialista que se disputa en Berlín del 4 al 13 de septiembre tras ocho años de ausencia.

"En estos momentos lo que valoro más es la presencia del equipo una vez más en una cita mundial. Creo que este equipo ha trabajado mucho para volver a competir en lo más alto. A las puertas de un Mundial, siento ilusión por el equipo y por muchas de mis compañeras. A la vez, con la responsabilidad, el compromiso y las ganas de trabajar para prepararnos lo mejor posible", remarcó.

De 21 convocadas a 12 en la lista final

La jugadora balear, que se incorporó en enero al Azulmarino Mallorca de la LF Challenge, segunda división nacional, reconoció que empleó estos meses como "preparación" de cara al Mundial y poder ayudar al equipo.

La lista de 21 jugadoras convocadas por el entrenador de la selección, Miguel Méndez, se quedará en 12 para disputar la cita en Berlín. En una mezcla de juventud y experiencia, el equipo esperará la llegada a última hora de sus cinco jugadoras en la WNBA, Raquel Carrera, Awa Fam, Alicia Flórez, María Conde y Megan Gustafson. Un "cambio generacional" cada vez más rodado.

"El año pasado hablábamos de un cambio generacional y este equipo, jugadora por jugadora, ha dado un paso adelante. Las hemos visto competir a todas a un grandísimo nivel. Pese a no haber jugado un Mundial, el resto de competiciones nos preparan. Lo que se hizo el año pasado (plata en el Eurobasket) tiene muchísimo valor por el momento y por la manera. Ahora queremos seguir creciendo para competir en nuestra mejor versión", aseguró.

La experiencia de Alba Torrens, clave

Su experiencia volverá a ser un grado para el grupo, donde muchos, como el propio seleccionador, debutarán en una competición mundialista.

"Cuando has estado en un Mundial, ahora lo valoras muchísimo. Creo que la clave es quitarnos un poco expectativas, de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras. Con las circunstancias que tenemos, queremos mirar en positivo y en prepararnos bien", reiteró.

Pese a la posible presión que puede suponer los éxitos recientes del deporte español como el Mundial masculino de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, la capitana dijo que servirá de "inspiración" y "motivación" para ellas.