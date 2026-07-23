Cara y cruz en el Caja 87 con la renovación de Nolan Bertain y un nuevo adiós

A falta de más fichajes, el conjunto de San Pablo da un nuevo acelerón en su planificación con un doble anuncio que confirma la presencia del estadounidense Nolan Bertain en la plantilla de la temporada 2026-27

El Caja 87 va a pasos lentos, pero seguros. En un verano importantísimo por el hecho de tener que montar un equipo que pueda pelear con garantías en Primera FEB, categoría en la que debuta tras su ascenso, la dirección deportiva verdirroja lleva tiempo sin anunciar un fichaje, pero lo que sí ha hecho de una tacada es dar oficialidad tanto a la salida de una de sus piezas como a la renovación de Nolan Bertain.

Nolan Bertain, un jugador fundacional en el Caja 87

La historia de Nolan Bertain y el Caja 87 continúa. La entidad española ha hecho oficial la renovación del escolta estadounidense, uno de los jugadores que ha permanecido en el club desde sus inicios en 2024, reafirmando así la confianza que el club deposita en un jugador que ha demostrado siempre profesionalidad, implicación y un firme compromiso con los colores cajistas.

Según expresa el propio Caja 87, "tras un curso especialmente complicado, marcado por la grave lesión de rodilla sufrida el pasado mes de octubre y su largo proceso de recuperación, el club quiere seguir acompañándole en su crecimiento deportivo".

Justo pensando en que Nolan pueda recuperar su mejor nivel competitivo, el equipo ha anunciado a su vez que ha decidido cederle de cara a la próxima temporada, algo con lo que esperan siga disfrutando de los minutos y el protagonismo que necesita tras superar dicha dolencia. El Caja 87 da este paso apostando por su progresión y por su futuro convencidos de que volverá aún más fuerte.

"Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, seguros de que seguirá representando los valores del Caja 87 allí donde juegue y con la ilusión de volver a verle defender nuestros colores muy pronto ya que seguirá renovado hasta la temporada 2027-28", sentencia el comunicado.

Milos Jankovic se marcha del Caja 87

Justo en dirección contraria, la de dejar de pertenecer al club de manera inmediata, se encuentra el pívot serbio Milos Jankovic, quien tras ser pieza clave en la consecución del ascenso a Primera FEB en la temporada 2025-26 continuará su carrera en otro club.

Desde el Caja 87 han querido agradecerle "su actitud e implicación tanto dentro como fuera de la cancha", deseándole además la mejor de las suertes para sus próximos compromisos profesionales. Se suma así a otros que ya cerraron sus partidas como Clarke, Santos, Walter y Dibba.