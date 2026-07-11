Acelerón del Caja 87 con el fichaje oficial de Nacho Varela y otros dos en camino

El conjunto verdirrojo sigue dando pasos al frene de cara a la campaña 2027-26, la cual será la de su debut en Primera FEB tras el fantástico ascenso logrado en hace algunas semanas

Despacio, pero con buena letra. Así está llevando a cabo su planificación el Caja 87 de cara a vivir su primer año en Primera FEB, categoría en la que jugará tras su fantástico ascenso y para la que sigue firmando experiencia y talento, justo lo que ha hecho con un Nacho Varela que se convierte en el tercer fichaje de los hispalenses.

Con el base chileno de 26 años los de San Pablo ya tienen a su cerebro sobre el parqué, uno que se pondrá a las órdenes de Juani Díez, quien fue anunciado a finales del mes de junio como nuevo entrenador de un equipo que tiene como objetivo no pasar apuros en el ilusionante curso 2026-27.

El Caja 87 anuncia el fichaje de Nacho Varela

Internacional por Chile y procedente del Gipuzkoa Bastet. Así llega Nacho Arroyo Varela al Insolac Caja87 tras una más que interesante campaña en el País Vasco, donde se fue a un promedio de 7.2 puntos y 3.6 asistencias.

Con la siguiente serán ya cinco las campañas de Arroyo en Primera FEB. El base de 1,88 metros, quien cuenta con pasaporte español, recaló por primera vez en España en las filas de Movistar Estudiantes, donde en 2018 inició su periplo tras un tramo de formación americana en Utah. Con el conjunto colegial, al que llegó siendo junior, consiguió debutar en Liga ACB con 19 años, siendo el primer chileno en jugar en la máxima competición española.

Fue allá por la temporada 2021-22 cuando Varela se convirtió en jugador de pleno derecho de la primera plantilla de Movistar Estudiantes en LEB Oro. Tras cuatro temporadas en el equipo del Ramiro de Maeztu, Varela decidió bajar un escalón para tomar impulso uniéndose al proyecto de Hestia Menorca en Segunda FEB, con el que consiguió el ascenso en la temporada 2022- 2023. Posteriormente pasó por el Força Lleida (2023-24) para ascender a Liga Endesa. ¿Y los dos últimos cursos? En Obradoiro y Gipuzkoa Basket.

La trayectoria internacional de Nacho Valera

A nivel internacional, Varela ha sido considerado como uno de los grandes talentos salidos de latinoamérica en los últimos años. Es un fijo de la selección chilena desde 2019, además de haber disputado con el cuadro chileno los campeonatos sudamericanos U15 y U17, así como los Campeonatos FIBA Americas U18 de 2016 y 2018.

Con la llegada de Varela, Insolac Caja87 gana a un jugador explosivo, con un gran rendimiento a campo abierto y una experiencia impropia de su edad en Competiciones FEB. Lo tiene todo para convertirse en pieza clave del proyecto.

Los dos (o tres) que están por llegar

Habiendo cerrado anteriormente los fichajes de Unai Mendikote y Ramón Vilà, el Caja 87 se acerca a la cuota de cinco o seis contrataciones que esperaba a inicios del verano. La idea de la dirección deportiva es incorporar a jugadores con experiencia en Primera FEB y por ahora así lo está haciendo. Por cierto, también está confirmada la presencia en plantilla de los ya renovados Aanen Moody, Nedim Dedovic y Sergio Cecilia.