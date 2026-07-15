El Caja87 avanza en su planificación con dos nuevas salidas y Beka Burjanadze en el horizonte

A falta de que lleguen más jugadores a la disciplina de la escuadra de San Pablo, esta sigue haciendo espacio para esos fichajes con el anuncio de otros dos jugadores que se marchan

A pasos cortos, pero seguros. Así está avanzando el Caja 87 en este verano tan importante para su futuro, ya que debuta en Primera FEB tras dos años de historia y de mantenerse (y asentarse) en la categoría depende gran parte de un plan que, como ya nos comentó el vicepresidente de la entidad, Sergio Crespo, no es otro que terminar llegando a la Liga ACB.

Mientras tienen tan ambiciosa meta en el horizonte, lo que están haciendo en la dirección deportiva es ir certificando con qué jugadores contar de los que estuvieron el curso pasado en plantilla. Pues bien, los de San Pablo han anunciado dos salidas de una tacada.

Dos bajas oficiales en el Caja 87

A la espera de más fichajes, quedan al menos tres, los hispalenses han anunciado que el alero ecuatoriano Walter Cabral y el escolta banameño Garvin Clarke dejan la disciplina del equipo tras formar parte del plantel que logró subir a Primera FEB.

Sobre Cabral destaca que "ha sido una pieza muy importante para conseguir el ascenso a Primera FEB la pasada campaña". Además, le desean lo mejor para la nueva etapa que ha decidido iniciar cerca de su familia. "Su predisposición, intensidad y profesionalidad en los meses que perteneció a la disciplina quedarán siempre en el recuerdo en una temporada histórica", recalca el conjunto cajista en su comunicado.

Respecto a Garvin Clarke, el club subraya que "resultó esencial para conseguir una temporada histórica en Sevilla". Al igual que con Cabral, el club le agradece los servicios prestados, así como le desea lo mejor en su futuro profesional.

La experiencia en Primera FEB, un requisito indispensable

Si algo ha tenido claro desde primera hora la directiva del Caja 87 es que para que el salto de categoría no se convierta en una trampa mortal es esencial contar con gente que la conozca. En ese línea se han cerrado las contrataciones de Unai Mendikote, Ramón Vilà y Nacho Arroyo. Además, el nuevo técnico, Juani Díez, también sabe lo que es batirse en duelo en Primera FEB.

Los pasos se están dando como se debe, pero en San Pablo están muy pendientes de poder hacer crecer el presupuesto a través de mayores colaboraciones; es decir, si bien el plan es ambicioso, este también depende –para conseguir las primeras opciones– de que el aspecto financiero acompañe como se necesita. Justo en esa línea aparece por el camino el nombre de Beka Burjanadze, jugador que sería muy del interés de los verdirrojos según Diario de Sevilla.