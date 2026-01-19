Barça - Dubai: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça vuelve a la Euroliga tras perder el Clásico y sufrir frente al San Pablo Burgos con el objetivo de conservar su plaza de 'play off'

El Barça logró salvar una situación límite en Burgos este domingo apenas 48 horas después de haber perdido de forma contundente en el Clásico ante el Real Madrid. Los pupilos de Xavi Pascual pagaron el esfuerzo y la derrota del viernes y casi caen ante el segundo peor equipo de la Liga española.

Por eso, el técnico azulgrana alzó la voz tras el partido y advirtió a los suyos que no podían conceder encuentros como ése, ya que en Europa significarían una derrota.

Especialmente señalado quedaba un Kevin Punter que ha pasado en pocos partidos de ser el héroe y asumir toda la responsabilidad a entrar en un bache que le dejó a cero en los dos últimos encuentros.

Ante el Dubai Basketball no se pueden permitir concesiones, ya que pese a ser un equipo nuevo, llega cargado de estrellas, entre ellas el letón Bertans, el exmadridista Dzanan Musa o el exblaugrana Justin Anderson.

"Estamos en ese momento un poco de bajón mental que hace que las piernas no vayan tan rápido, y esto se tiene que recuperar rápidamente", avisaba un Xavi Pascual que ve difícil "igualar el físico" de los emiratíes, de ahí que pida ganar con otras armas. "En algunas posiciones nos costará defender, pero lo tenemos que suplir con intensidad, estando unidos, siendo agresivos y recuperando la confianza. Necesitaremos la frescura mental que nos ha faltado últimamente. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea y estar preparados", añadía el entrenador barcelonista.

El Barça, tras caer el viernes ante el Madrid, ocupa la última plaza que da derecho a jugar el 'play off' y que tratará de reservar aprovechando que juega en casa. Enfrente está un Dubai que se ha venido algo abajo en los últimos partidos, pero que ya les derrotó en la primera vuelta pese a contar con bajas importantes.

A qué hora es el Barça - Dubai de la jornada 23 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Dubai Basketball, perteneciente a la jornada 23 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 20 de enero a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Dubai Basketball de la jornada 23 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Dubai Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 2 (dial 64).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.