El Barça no hace sangre a costa de sus ex

El equipo blaugrana gana con comodidad (88-70) un partido en el que, de haber apretado en los dos últimos cuartos, habría humillado a su rival

El Barça sufrió diez minutos, trabajó otros diez y se gustó el resto para ganar por 88-70 a un Partizan que apenas puso oposición más allá del primer cuarto y que demostró en el Palau Blaugrana por qué es el peor equipo de la Euroliga en estos momentos.

Joan Peñarroya ha sido llamado para levantar a un 'muerto', un equipo sin alma cuyos jugadores disputaron el último cuarto y medio andando y en el que estrellas NBA como Paune o Jabari Parker, llamadas a ser protagonistas en Europa, son una sombra de lo que fueron.

Sólo nuevos, como Jekiri, motivados por el rival, como el exmadridista Bruno Fernando o Bonga, o un Washington que vive la vida por su cuenta mantuvieron a su equipo en algunos momentos. Los demás aparecieron poco. Y cuando lo hicieron fue casi siempre para hacer la guerra por su cuenta.

Ante esto, con un poco Barça fue suficiente. Ni Punter, ni Brizuela, ni Laprovittola... tuvieron que aparecer. Con todas las facilidades que los interiores dieron a Shengelia, Willy Hernangómez y Vesely, más los triples de Norris bastó.

El partido parecía que iba a ser distinto en un primer cuarto que acabó 13-20 para los serbios. Aunque era más por demérito de un Barça en el que sólo aparecía Shengelia que por méritos de los de Peñarroya. En cuanto los barcelonistas se pusieron a tono en ataque, todo cambi��.

El 7-0 con el que arrancó el segundo cuarto, con un triple brutal de Laprovittola, ya auguraba lo que llegaría. El Partizan aguantó unos minutos la 'avalancha Shengelia' gracias a unos buenos minutos de Washington, que se echó a su equipo a la espalda. En cuanto éste dejó de producir, su equipo se diluyó. El Barça pasó de perder 31-35 a tres minutos del descanso, a ganar por 48-35 en los dos primeros de la reanudación. Un parcial de 17-0 que finiquitó el choque.

Aunque ahí acabó la sangría, en parte, por la tranquilidad con la que los de Pascual se tomaron el choque a partir de entonces, lo que más descendió su ventaja fue a los 8 puntos (48-40). No peligraba el triunfo local y eso dio una sensación de relajación que, de haber sido otro el rival y no el Partizan, podría haber costado cara.

El Barça se contagió de la desidia rival por momentos y eso evitó una humillación histórica. Sólo al final apretaron algo, con Punter provocando faltas y Willy anotando bajo aro, para llevar la ventaja a los veinte puntos. El Barça no quiso hacer sangre. Veía a un rival demasiado tocado y fue clemente con su extécnico.

Ficha técnica del Barça 88-70 Partizan

Barça (13+18+21+26): Satoransky (6), Punter (11), Cale (4), Norris (8), Hernangómez (16) -equipo inicial-, Shengelia (13), Vesely (14), Parra (5), Laprovittola (5), Brizuela (4) y Fall (2).

Partizan Belgrado (20+15+15+20): Payne (5), Bonga (8), Brown (5), Parker (2), Fernando (9) -equipo inicial-, Jekiri (5), Calathes (6), Osetkowski (5), Marinkovic (5), Washington (20) y Pokusevski.

Árbitros: Mehdi Difallah (FRA), Borys Ryzhyk (UCR) y Hugues Thepenier (FRA). Eliminaron con cinco faltas al visitante Osetkowski (min.38).