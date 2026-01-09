Barça - Partizan en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Barça - Partizan correspondiente a la jornada 21 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Partizan correspondiente a la jornada 21 de la Euroliga 2025-2026 que se va a jugar en el Palau Blaugrana de Barcelona.

El Barça llega a este encuentro con 13 victorias y 7 derrotas y con opciones de recuperar un puesto en la segunda posición de la competición; mientras que el Partizan sólo suma seis triunfos en los 20 partidos que se han disputado.

Poco antes de que arranque el partido en el Palau, se ha conocido que el entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha sido designado como el mejor entrenador de diciembre en la Liga ACB , un reconocimiento otorgado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB).

"Con el cambio de entrenador se les ha visto un poco más sólidos. Contra el Valencia compitieron bien. Tienen buenos jugadores, como Parker y Calathes, que han sido importantes en el Barça, o Fernando que lo fue en el Madrid, igual que Osetkowski en el Unicaja. (...) Además, el Partizan jugará con menos presión que en su casa y vendrá motivado. No creo que se descuelguen del partido. Tendremos que jugar muy bien para ganar".

El Barça confirma la recuperación de Darío Brizuela , que fue el mejor del Barça en su último partido ante el Mónaco; pieza clave para Xavi Pascual

Shengelia, por su parte, cree que "merece que el Palau Blaugrana le reciba con cariño", ya que Peñarroya "hizo lo máximo que pudo". "También disfrutamos con él en algunos momentos. Agradezco todo lo que ha hecho por mí y por este club", añadía el georgiano.

" Joan ha sido nuestro entrenador, espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de las dificultades de la vida, a veces las cosas salen bien o no. Joan es muy buen tío y lo puso todo para intentar hacerlo lo mejor posible. Todo es muy valorable por la gente, pero es uno de los nuestros", indicaba Pascual.

En los días previos ha habido debate sobre cómo debe recibir el Palau a Joan Peñarroya . Y ahí, tanto Xavi Pascual como Toko Shengelia han dado la cara por el técnico catalán.

Con el morbo del regreso de Joan Peñarroya y Jabari Parker al Palau Blaugrana, el Barça de Xavi Pascual recibe al Partizan de Belgrado con la intención de mantener su buena racha y seguir asentado en las primeras posiciones de la Euroliga.

Los blaugranas ya saben que en esta jornada han perdido el Valencia Basket y el Fenerbahçe, por lo que en caso de victoria estarán igualados en la segunda posición junto a otros cuatro equipos y a un partido del Hapoel, que ha aplazado su encuentro de esta jornada ante el París Basketball por problemas técnicos.

Xavi Pascual, además, recupera a un Darío Brizuela al que ya podría dar entrada o reservarlo para el fin de semana, cuando se enfrenta al colista de la ACB, Covirán Granada, con la clasificación definitiva para la Copa del Rey en juego.

Tormentosa trayectoria del Partizan

Enfrente tiene a un Partizan que marcha último clasificado -empatado con otros tres equipos- y que ha vivido una primera vuelta de la Euroliga muy convulsa cuando había creado un equipo para pelear por entrar en la Final Four. Tras la salida de Zelko Obradovic y de alguna de sus estrellas, los actuales pupilos de Joan Peñarroya están tratando de recomponerse. Contra el Valencia Basket demostraron su calidad durante mucho tiempo, pero se vio que les faltaba aún consistencia para mantener ese nivel durante 40 minutos. Contra el mónaco, el martes, poco pudieron hacer ante el nivel que los de Spanoulis están ofreciendo ahora mismo.

En Barcelona, a priori, los serbios tienen pocas opciones frente a un rival que llega crecido tras ganar el Clásico y al Maccabi. Y eso tal vez los hace más peligrosos. No tienen nada que perder y mucho nivel en su plantilla.

Muchos conocidos aparte de Parker y Peñarroya

En ella aparecen viejos conocidos del Barça y de la ACB. Aparte de Joan Peñarroya y de Jabari Parker también regresan el exblaugrana Calathes, el exmadridista Bruno Fernando o el ex de Unicaja Dylan Osetkowsky.

El debate en la previa se ha centrado en cómo debería ser el recibimiento que debería tener Peñarroya. Tanto Xavi Pascual como Toko Shengelia lo han defendido y han perdido a los aficionados que reconozcan los esfuerzos que hizo por el club. Sin embargo, muchos le culpan de los males del equipo, sobre todo después de que éste haya reaccionado de forma notable tras su salida y la llegada de Pascual al banquillo.