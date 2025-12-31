Un ex del Barça le quita el fichaje que más codiciaba

El equipo blaugrana vuelve a perder una oportunidad de oro por tener que esperar a que el club de fútbol logre cumplir la 'regla 1:1' y fichar con normalidad en el fair play financiero de LaLiga

Decía Xavi Pascual que confiaba en la promesa de la directiva del Barça sobre que, si hacía falta algún retoque en la plantilla, se haría un esfuerzo para eso. El equipo blaugrana fichará, seguramente un pívot, pero el hecho de tener que esperar a que el club de fútbol esté dentro del 'fair play' financiero hace que todo se tenga que retrasar a finales de enero y eso es algo que le está pasando factura.

Las pocas joyas que ahora mismo hay en el mercado se las disputan los mejores equipos de la Euroliga y el Barça sólo puede mirar y frustrarse. Ya le pasó el pasado verano, cuando no pudo entrar en la puja por ninguno de los grandes nombres y sólo ató a Toko Shengelia y Will Clyburn antes de que se desatase el mercado.

Y le ha pasado ahora, que ha visto cómo se le escapaba su gran objetivo para el puesto interior que quiere reforzar y que, como se pudo apreciar este martes ante Mónaco, le hace mucha falta. Se trata del gabonés Chris Silva, cuyas actuaciones con el AEK Atenas han desatado una pelea entre los equipos de la Euroliga para contar con sus servicios.

Desde que el Barça apareció hace unas semanas se han sucedido el interés de otros equipos y los agentes del jugador, viendo el interés creciente, han fomentado los ofrecimientos. Se ha conocido una reunión con el Olympiacos hace unos días, un equipo que lo conoce muy bien, pues le metió 31 puntos en el partido que les enfrentó en la Liga griega.

Chris Silva se exhibe en Grecia

Al Panathinaikos le hizo 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, y promedia 16,4 puntos y 8 rebotes por partido, aunque este último es de los pocos que no ha movido ficha por él. O, al menos, no se conoce ese movimiento.

El Zalgiris Kaunas también se unió a la puja en los últimos días. El nombre de Chris Silva también se ha asociado al Estrella Roja y, en las últimas horas, a un Partizan de Belgrado que va a hacer serios cambios en su roster por todos los problemas que ha vivido en este arranque de temporada. En Barcelona temían que Joan Peñarroya se lo 'quitara'.

Y se lo va a quitar un exbarcelonista, pero no será Peñarroya sino Sarunas Jasikevicius. Según asegura en Turquía el periodista Yagiz Sabuncuoglu, el Fenerbahçe se ha movido rápido y ha logrado el compromiso con el pívot africano por unos 230.000 euros de aquí a final de temporada. Un refuerzo importante del vigente campeón de la Euroliga, que apuntala aún más su juego interior.