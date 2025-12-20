El Barça lidera la carrera para fichar a Chris Silva

Pese a que desde el club ha señalado por voz de Joan Laporta que no se buscan refuerzos, el periodista Shot Vetakis insiste en que la entidad blaugrana es la favorita para hacerse con los servicios del pívot de 30 años

Parece que el deseo de Xavi Pascual está más cerca. Cuando se negoció su retorno al Barça una de las condiciones que puso sobre la mesa el de Gavà fue fichar a un jugador interior. No se ha hecho. Es más, Joan Laporta fue tajante en palabras a La Vanguardia al decir que "no está previsto hacer nuevas incorporaciones". Pues bien, parece que el presidente blaugrana está claudicando.

Según informa Shot Vetakis de LiveSport, y en consonancia a lo que lleva sonando desde hace semanas, el Barça se encontraría en la pole para conseguir la contratación del center de 30, el cual está firmando una excelente campaña en las filas del AEK de Atenas. Sus números no mienten, en la actual edición de la Basketball Champions League se marcha a un promedio de 14,8 puntos y 8 rebotes por partido, números que le hacen apetecible para varios equipos de la Euroliga.

Lejos de encontrarse solo en la pelea por el pívot, el Barcelona sabe ya que cuenta con la competencia de Fenerbahce, Partizán y Maccabi, mientras que en las últimas fechas se habría unido a la pelea Olympiacos, equipo que le tiene bien cerca al compartir ciudad.

De cara a su posible fichaje la realidad es que hay varios condicionantes, más allá de sus estadísticas, que lo hacen muy apetecible. Por un lado tenemos que en una próxima fecha entraría en vigor una cláusula que le permitiría abandonar su actual club a cambio de únicamente 150.000 euros. Por otro, que no ocuparía plaza de extracomunitario en las competiciones ACB por su condición 'cotonou'.

¿Fichaje frenado por los buenos resultados?

Es lo que se teme más de uno. En su discurso sobre la posibilidad de acudir al mercado Joan Laporta recalcó que su opinión sobre realizar un esfuerzo económico podría cambiar si había una debacle en el equipo. La cuestión es que van ocho victorias consecutivas. Estas fueron sus palabras...

"Esto es ingeniería fina. Tenemos un tope de 91 millones y tenemos avalado hasta los 99. Quizás ahora no es el momento de hacer inversiones. No está previsto hacer nuevas incorporaciones Veremos cómo vuelven los de las selecciones. Si hubiera un descalabro, encontraríamos la fórmula para hacerlo", afirmó.

La necesidad de refuerzos es un hecho

Al igual que le ocurrió ya en la campaña pasada, el Barça está sufriendo muchas lesiones. A base de carácter y orgullo están sacando los partidos adelante, pero anoche, sin ir más lejos, no estaban disponibles Juan Núñez, Jan Vesely y Tornike Shengelia para jugar contra Baskonia, mientras que Will Clyburn se hizo daño en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el tercer cuarto y está por ver el alcance de la dolencia. Hace falta un pívot, seguro, pero no lo es menos que el equipo no va sobrado en ninguna de las posiciones.