Panathinaikos - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Baskonia quiere mantener su racha y ahora se enfrenta a uno de los mejores equipos de la Euroliga, un Panathinaikos que está plagado de estrellas

El Baskonia lograba al fin quitarse el maleficio la pasada semana y, tras más de un año sin ganar en Europa fuera del Buesa Arena, rompieron la racha en Estambul y derrotaron al Anadolu Efes de Pablo Laso.

El equipo baskonista hizo lo más difícil y, luego, demostró en la ACB estar en el mejor momento de la temporada. Los de Paolo Galbiati lograron una victoria espectacular (130-85) ante el Baxi Manresa que, además, tuvo el premio de la clasificación para la Copa del Rey. Además, lograron su récord de anotación al descanso (74 puntos) y el récord de triples al final del partido, con 23 anotados de 33 intentados.

“Estoy contento porque tuvimos mucha calidad en los tiros”, señaló Galbiati, quien destacó que al descanso del partido liguero firmaban 17 triples anotados de 23 intentados.

Ahora llega el más difícil todavía: superar al Panathinaikos en su casa. Ante el equipo más 'rico' de la Euroliga, los de Galbiati tienen poco que perder y pueden seguir en ejemplo del Barça y del Valencia Basket, que ya han ganado allí esta temporada.

Eugene Omoruyi, una de las dudas del Baskonia

Paolo Galbiati viaja con las dudas de Eugene Omoruyi y Markquis Nowell, que según desveló, tienen molestias. Especialmente dolorosa sería la ausencia del primero, que llegó para suplir a Tadas Sedekerskis y está ofreciendo un gran rendimiento.

El rival tiene poco que esconder, ya que tienen una plantilla descomunal con los Kostas Sloukas, Kendrick Nunn, Marius Grigonis, Konstantinos Mitoglou, Kenneth Faried... o el español Juancho Hernangómez, uno de los jugadores más queridos por la afición griega y más importantes para su técnico, el turco Ergin Ataman.

A qué hora es el Panathinaikos - Baskonia de la jornada 23 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Panathinaikos y el Baskonia, perteneciente a la jornada 23 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 20 de enero a partir de las 20:15 horas en el Telekom Center de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Panathinaikos - Baskonia de la jornada 23 de Euroliga

Este partido entre el Panathinaikos y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.