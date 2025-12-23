Svetislav Pesic vuelve a los banquillos de la mano del Bayern Múnich

El veterano técnico serbio llega a la entidad alemana para sustituir a Gordon Herbert, quien acordó su salida de mutuo acuerdo por los malos resultados cosechados por el equipo, que en estos momentos es penúltimo en la Euroliga

Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, y en el caso de Svetislav Pesic se cumple el detalle. A sus 76 años hace tiempo que se anuncia el final de su carrera, pero el serbio siempre tiene en camino un nuevo capítulo en su 'eterna' aventura en los banquillos, la cual le lleva ahora hasta Alemania para hacerse cargo del Bayern Múnich.

Así es. La entidad bávara ha anunciado la contratación del veterano técnico, quien sustituye en el cargo al canadiense Gordon Herbert, con quien el campeón alemán acordó mutuamente una salida anticipada el pasado sábado. No fue una sorpresa, ya que el equipo ha sufrido de lo lindo para conseguir victorias, sobre todo en una Euroliga en la que es penúltimo con un balance de 5-12.

En cuanto al contrato que le unirá al Bayern, el que ha sido seleccionador nacional de Serbia hasta el pasado verano ha firmado un acuerdo hasta el final de la presente temporada. Dependiendo de lo que ocurra hasta entonces, está por ver si ambas partes optan por ampliar tal vinculación o si la dan por terminada.

Stevislav Pesic, un viejo conocido del Bayern Múnich

Contar con Pesic como jefe del vestuario no es algo nuevo para los alemanes, puesto que le tuvieron como director de orquesta entre los años 2012 y 2016. Fue una etapa de crecimiento, ya que bajo su batuta ganaron su primer título de la Bundesliga germana en 2014.

Entre los mayores éxitos de Pesic se encuentran el título del Mundial de 2002 con la antigua Yugoslavia, el triunfo en el Europeo de 1993 con Alemania (y también con Yugoslavia en 2001) y el triplete en España, incluida la victoria en la Euroliga con el Barcelona en 2003. Y hay más, ya que con el Alba Berlín ganó cinco campeonatos y dos copas. En 2024, ganó la medalla de bronce olímpica con Serbia contra la selección alemana.

En Alemania esperan rendimiento inmediato

En el comunicado emitido por los germanos dejan claro que ven este movimiento no solo como un acierto, sino que esperan de igual modo que la adaptación de Pesic sea prácticamente inmediata. "Svetislav conoce Múnich, conoce el Bayern y ambas ligas; algunos de nosotros también lo conocemos muy bien, por lo que su periodo de adaptación debería ser breve. Eso, junto con su enorme experiencia, nos hace sentirnos muy bien con esta decisión", comenta el director deportivo del Bayern, Dragan Tarlac, en la web del club.

Pesic ya se encuentra en Alemania. Tras su presentación de ayer lunes hoy encara su primer reto como nuevo técnico de los muniqueses en partido de Euroliga contra el líder, el Hapoel Tel Aviv.