Valencia Basket - ASVEL: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

No hay partido fácil en la Euroliga. Con esa lema encara el Valencia Basket la 28ª jornada de la Euroliga, en la cual recibe al ASVEL Villeurbanne, colista de la competición. Y no, no van a confiarse lo más mínimo tras haber caído la pasada semana en la cancha del Anadolu EFES, otro de los equipos de la zona baja.

Tras esa inesperada derrota en la cancha del equipo turco, el conjunto de Pedro Martínez se recuperó con un triunfo dos días después en la pista de un rival directo como el Hapoel Tel Aviv. Ganar en Israel, le permitió ascender a la tercera plaza con sus 17 partidos ganados.

Pese a ser tercero, la realidad es que a falta de once partidos para acabar esta larga fase regular, el equipo valenciano tiene un solo triunfo de margen respecto al séptimo clasificado el primer equipo que no se clasificaría directo para los cuartos de final. Además, mantiene tres victorias de margen con el undécimo, el primero que no jugaría el 'play-in' para entrar en ese cruce de cuartos.

Con solo siete triunfos en su casillero y tras haber ganado uno de sus últimos ocho encuentros, el equipo francés ya no tiene opciones reales de poder seguir compitiendo al acabar esta primera etapa de la competición. Pese a todo, el equipo de Villeurbanne no ha perdido el espíritu competitivo y de los últimos tres partidos ha ganado uno, en la cancha del Virtus, y ha perdido los otros dos por solo un punto, contra el Panathinaikos y contra el Armani Milán.

El precedente de la primera vuelta

En el encuentro que enfrentó a ambos equipos en la primera jornada de esta fase regular, el Valencia Basket también se llevó un triunfo ajustado al imponerse por 77-80 con una buena actuación de Omari Moore, Matt Costello y Nate Reuvers pero con problemas para superar el juego físico de su rival.

A qué hora es el Valencia Basket - ASVEL de la jornada 28 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el ASVEL, perteneciente a la jornada 28 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 12 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - ASVEL de la jornada 28 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el ASVEL se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.