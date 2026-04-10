Virtus Bolonia - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos llegan al encuentro en tierras italiana tras sumar tres triunfos consecutivos que le han alejado del farolillo rojo de la competición

Partido de contrastes en el Buesa Arena. La crisis del Virtus de Bolonia, que recientemente ha prescindido de los servicios del entrenador Dusko Ivanovic, medirá este viernes 10 de abril la racha del Kosner Baskonia, que suma tres triunfos consecutivos, en la jornada 37 de la Euroliga.

El equipo italiano se quedó sin opciones de entrar en el ‘play-in’ y ahora los dos conjuntos se juegan un puesto en la zona baja en la recta final de la competición. Por cierto, los boloñeses suman siete derrotas consecutivas entre la competición italiana y la europea y llegan a este duelo en su mayor crisis de la temporada.

En cuanto a la situación de los transalpinos, y sin tener a Pajola ni Vildoza, todo el caudal ofensivo pasa por Carsen Edwards, Matthew Morgan y Derrick Alston, aunque los problemas ofensivos del equipo, sobre todo en los triples, le han hecho ir a menos en Europa mientras se centran en la liga de su país.

Las bajas para Paolo Galbiati en Baskonia

Respecto a las ausencias de Baskonia, el técnico del conjunto vasco, Paolo Galbiati, tiene la duda de Kobi Simmons, pero podrá contar con Markus Howard, que regresó la pasada jornada a la cancha de juego. Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodi Kurucs seguirán siendo baja, así como Jesse Edwards, que no puede participar en la Euroliga.

El equipo vitoriano busca su segunda victoria a domicilio en la campaña europea, en la que solo han ganado en Turquía ante el Efes, pero en estos momentos suman seis triunfos consecutivos entre la competición doméstica y la continental.

A qué hora es el Virtus Bolonia - Baskonia de la jornada 37 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Virtus Bolonia y el Baskonia, perteneciente a la jornada 37 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 10 de abril a partir de las 20:30 horas en el Virtus Arena de la ciudad italiana.

Dónde ver en TV y online el Virtus Bolonia - Baskonia de la jornada 37 de la Euroliga

Este partido entre el Virtus Bolonia y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.