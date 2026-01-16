Los Knicks se derrumban y los Lakers le siguen el juego

Dos de los grandes mercados de la NBA no pasan por su mejor momento, algo que han subrayado esta pasada madrugada perdiendo sus respectivos partidos de manera rotunda

Noche aciaga para muchos aficionados la vivida en la NBA, y no porque haya pasado nada grave, sino porque dos de los equipos con más seguimiento de la competición estadounidense, como son New York Knicks y Los Angeles Lakers, han marcado una nueva cruz en sus respectivos derrumbes.

Comenzando por el conjunto de la Gran Manzana, lo cierto es que se esperaba mucho más de ellos. La campaña pasada cayeron en las finales de la Conferencia Este ante Indiana Pacers y eso ya fue motivo para despedir al entrenador, marcando de tal modo el objetivo del presente en llegar a las Finales por el anillo. Obvio que aún pueden conseguirlo, pero las sensaciones (y los resultados) no están acompañando últimamente.

Esta pasada madrugada, sin ir más lejos, han perdido claramente contra los Golden State Warriors por 126-113. A decir verdad los neoyorquinos comenzaron mejor que su rival, pero rápidamente se vieron superados mientras Stephen Curry firmaba 27 puntos y Jimmy Butler otros 32.

Aunque por parte de los Knicks OG Anunoby logró 25 puntos y Karl-Anthony Towns un doble-doble de 17 puntos y 20 rebotes, no fue suficiente para evitar la séptima derrota en los últimos nueve encuentros. Sí, es cierto que contra los californianos no tuvieron a Jalen Brunson, ahora lesionado, pero las cosas no estaban yendo mejor con él en pista.

Luka Doncic no es la solución

Los Lakers son mejores con Luka Doncic –¡faltaría más!–, pero no tanto como algunos vaticinaban. Si bien un balance de 24-15 habla bien del equipo, derrotas como la de esta noche contra Charlotte Hornets, en casa, y por un rotundo 117-135, no hacen sino subrayar la condición de equipo vulnerable de los angelinos, que parecen abocados a moverse en el mercado, al menos para no dar a entender que sacan bandera blanca en la temporada.

Ya tomen uno u otro camino, la realidad es que con el esloveno yéndose a 39 puntos y un LeBron James poniendo otros 29 no les ha dado para competir ante uno de los peores equipos de la temporada... Van cuatro derrotas en cinco partidos. Tienen que reaccionar ya.

Resultados de la noche en la NBA

Orlando Magic 118-111 Memphis Grizzlies

Detroit Pistons 108-105 Phoenix Suns

Miami Heat 114-119 Boston Celtics

Houston Rockets 91-111 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 119-101 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 144-122 Utah Jazz

Golden State Warriors 126-113 New York Knicks

Portland Trail Blazers 117-101 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 117-135 Charlotte Hornets