Camarasa: "Este año el Betis tiene mejor equipo"

Este Betis engancha y ha subido tanto su nivel, que hasta los jugadores que este verano se han visto obligados a salir en busca de más minutos no tienen reparos en admitir que esta temporada el equipo es mejor que la plantilla que consiguió la sexta plaza liguera.



En esta línea se ha pronunciado Víctor Camarasa, un joven jugador por el que el club hizo una fuerte apuesta el pasado verano y que, después de no lograr hacerse con un hueco en los planes de Quique Setién, este año ha salido cedido al Cardiff City galés, que juega en la prestigiosa Premier League.



Desde tierras británicas, el medio valenciano no pierde ojo a las evoluciones de sus compañeros, a quienes elogia.

"El Betis tiene una muy buena plantilla esta temporada. Hay muchos jugadores que van con sus selecciones, eso crea mucha competencia y ha servido para mejorar el equipo. Ojalá hagan un buen papel y que la ciudad bética esté muy contenta", manifestó ayer Camarasa en una entrevista en ´Radio Marca´.



En lo personal, el de Meliana tampoco le van mal las cosas en este inicio de temporada. Tras perderse la primera jornada de la Premier, fue titular en las tres siguientes y, en la última de ellas, ante el Arsenal, se estreno como goleador. "El estilo de juego allí es totalmente distinto al de España. Es un juego mucho más directo, más rápido y más vertical. Yo lo tuve claro desde el principio", explicó el medio, quien considera que va a ser una aventura muy productiva para él: "Es una oportunidad muy bonita para mí, es una experiencia que me va a formar mucho como futbolista". "Poco a poco tenemos que ir teniendo más el balón para tener más ocasiones y poder transformar esas ocasiones en gol. El otro día marqué mi primer tanto aquí y la verdad es que me estoy sintiendo muy a gusto", relató Camarasa, quien acostumbrado a jugar al calor del Benito Villamarín, está muy sorprendido por el ambiente que se vive en Cardiff y en la liga: "El ambiente que hay en la Premier no lo hay en ningún otra liga. La gente es muy respetuosa y muy agradecida".