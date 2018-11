Guardado ensalza a Guardado y Joaquín: "Es un ejemplo para mí"

Andrés Guardado, uno de los pesos pesados del vestuario verdiblanco y pieza fundamental para Quique Setién, ha sido el protagonista en el programa 'Heliópolis', de Betis TV. Esto ha comentado el centrocampista mexicano:

El meritorio triunfo del Camp Nou

"No nos ha dado mucho tiempo a disfrutar de la victoria, pero ha sido una alegría enorme para todos, una inyección de confianza en lo que estábamos haciendo. Ahora, que esto sirva para ir hacia arriba. Salió el partido perfecto. Sufrimos un poco, pero es que muy difícil ganarle al Barcelona sin sufrir. Cuando tienes enfrente a jugadores como Messi... en cualquier momento te generan peligro. Messi es imprevisible y te puede pintar la cara. Jugamos muy valientes y defensivamente estuvimos muy bien".

Disfrutarlo... y seguir

"Para el jugador extranjero no es lo mismo ganarle al Barcelona que a cualquier otro equipo de LaLiga, con todos mis respetos, ya que tiene más nombre. Sobre todo en su campo. Tiene más repercusión en todo el mundo, pero hay que seguir. Son sólo tres puntos, no te dan más".

Mejor en los grandes escenarios

"El equipo está teniendo muchísima personalidad con ese tipo de rivales y en ese tipo de campos (Camp Nou, Bernabéu, Sánchez-Pizjuán y San Siro). Hemos sido fieles a nuestro juego y creo que esa ha sido la clave para conseguir los resultados que hemos conseguido en esos campos. Aunque perdamos un balón, seguimos siendo fieles a nuestro juego y lo seguimos intentando. Pero vuelvo a repetir: para estar arriba hay que ganarle a todos, a este tipo de rivales y también a los demás".

Una máxima

"Lo que hablamos en la previa, de este partido y de todos los demás, es que podemos perder o ganar, pero nunca podemos dejar de ser nosotros mismos. Si perdemos, que sea con nuestro estilo. Es muy bueno tener un sello propio. Tenemos muy marcado el estilo de Setién, él ya lo tenía antes de llegar al Betis, y nos está dando buenos resultados. El estilo gusta y nos gusta mucho a nosotros. Nos hace mejores".

¿El mejor partido con Setién?

"Sí, creo que el del domingo fue el partido más completo en este año y medio con Setién. Yo soy exigente y no veo bueno que nos metan tres goles aunque sea el Barça, porque hubo momentos que perdimos el orden y le dimos espacios, cometimos un penal que se podía evitar... Pero respondiendo a la pregunta, creo que sí es el partido más completo, por el rival y por el momento de la temporada en el que llega, porque arrastrábamos varias dudas. También jugamos muy bien en Milán".

¿Falta continuidad?

"Lo más importante del equipo es que tiene una regularidad en el nivel de juego. Luego tenemos altibajos puntuales y podemos perder, ganar o empatar, pero si seguimos con esta regularidad del juego volveremos a pelear por estar en puestos europeos. El Betis hay que entenderlo así. Nosotros mismos hemos provocado que haya esta exigencia, esta ambición y esta ilusión con el equipo. Me gusta que empatemos con el Celta y que la gente salga mal del estadio, que le ganamos al Racing en Copa y salgamos mal también porque no jugamos bien. Sólo nos vale ganar y jugar bien; pero hace falta también que cuando las cosas no salen como esperamos, nos den ese poquito de crédito que nos ganamos el año pasado. Este equipo hace bien las cosas y es de fiar, aunque sabemos que hemos perdidos algunos puntos por despistes; pero esta autoexigencia no nos puede bloquear, por frustración o por dudas. Estamos en un buen momento para seguir avanzando y creciendo".

El partidazo de Carvalho

"La palabra paciencia en el fútbol no existe. La gente y la prensa no entienden que cada jugador es diferente y que necesita unos tiempos para adaptarse. A él le ha llevado un tiempo adaptarse al equipo, a nuestro estilo de juego, al fútbol de la liga española, a los rivales... Poco a poco está demostrando qué jugador es. Ya lleva varios partidos, no sólo en el Camp Nou, pero ese partido fue la confirmación de por qué el Betis le fichó y pagó lo que pagó. Es un gran jugador y ojalá que siga así porque es una parte muy importante de este equipo".

Su momento en el Betis

"Me encuentro muy bien. La lesión me vino en un mal momento, porque era cuando mejor me sentía, pero afortunadamente volví, poco a poco he ido a mejor y el domingo fue cuando me dije 'Por fin estoy otra vez bien'. Soy capaz de ir a apretar, con la pelota estoy un poco más fino y estoy muy contento. Siempre voy a estar disponible para mi selección mientras las piernas me den. Ahora mismo no estoy yendo y también me viene bien para tener más descanso y rendir mejor en el Betis. Estoy muy a gusto en el Betis, me queda aún un año de contrato y me gusta la competición española".

Joaquín

"Joaquín es Joaquín. Es el capitán, una leyenda del Betis y no es lo mismo cuando no está. Uno trata de suplirle cuando no está y ocupar esa jerarquía en el campo y con la capitanía, pero no es lo mismo. Le necesitamos. Hay jugadores que ayudan a ser mejores a los demás con su sola presencia, aunque no les toque jugar. Y Joaquín está muy bien. A veces me veo un poco justo ya y miro a Joaquín, con 37 años... Es un ejemplo para mí".