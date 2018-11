El Betis no ha movido ficha aún por Berenguer

Todavía quedan cinco semanas largas para que se abra la ventana invernal de transferencias, aunque los rumores, muchas veces interesados, circulan desde hace tiempo. Intermediarios en busca de comisión, clubes necesitados y futbolistas descontentos componen un cóctel difícil de digerir habitualmente, por lo que hay que hacer un esfuerzo extra para discernir entre información y bulo.

Desde Italia, varios medios de prestigio, con Sky Sport a la cabeza, apuntan en los últimos días a unas negociaciones abiertas entre el Betis y el Torino por Álex Berenguer para que el navarro cambie la capital piamontesa por la hispalense. Como quiera que estas operaciones no llegan a ese punto sin un acuerdo previo con el futbolista y sus agentes, ESTADIO Deportivo contactaba con la empresa que representa los derechos del zurdo, You First Sports, donde aclaran que, por ahora, la predilección de Serra Ferrer y Quique Setién por el joven futbolista no se ha materializado en ofertas.

El conjunto verdiblanco sigue desde hace tiempo a Berenguer, antes incluso de su marcha a la Serie A, y valora su adaptación a una competición tan exigente como la italiana. Además, sus cualidades cuadran perfectamente con parte de lo que precisa el equipo en enero (un carrilero polivalente, más un delantero centro, si es posible que conozcan el idioma y/o LaLiga para facilitar su acoplamiento), aunque el área que comanda el ejecutivo balear se encuentra en fase de estudio de los candidatos, por lo que no ha dado pasos al frente por nadie.

Obviamente, esto no quiere decir que el Betis no vaya a ir en serio a por el ex osasunista, aunque lo que se ha publicado en varios medios transalpinos de que todo está ya en marcha y que Mazzarri no lo quiere soltar obedece más a un deseo del Torino de ponerlo en el mercado a un precio reseñable que a otra cosa.