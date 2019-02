Más de 11.000 béticos animan al equipo en el entrenamiento

No puede decirse que la afición del Betis no esté con su equipo, después de ver cómo este martes por la tarde han acudido al Benito Villamarín, para ver el entrenamiento a puerta abierta dirigido por Quique Setién, más de once mil personas, según informa el club verdiiblanco, para arropar a los suyos de cara al partido de este jueves en Mestalla.

Las imágenes del entrenamiento del Betis, en nuestra galería.

Quique Setién, en el aspecto deportivo, está pendiente de la evolución física de varios jugadores como el lateral derecho Antonio Barragán y el centrocampista mexicano Diego Lainez, que acabaron tocados el partido liguero ante el Valladolid, aunque parece que ninguno tendrá problemas para viajar a Valencia si el técnico santanderino lo considera oportuno.

El extremo Cristian Tello también volvió este martes a ejercitarse con el grupo tras una rotura en el isquiotibial derecho que se produjo a finales del pasado enero, mientras que el delantero Jesé Rodríguez, quien fue reservado para el partido de Valladolid, no tuvo problemas para ejercitarse con sus compañeros.

Es baja segura para Valencia el lateral hispanodominicano Junior Firpo, quien recayó hace dos semanas en Francia, en la ida de la Liga Europa ante el Rennes, de una lesión en el recto anterior del muslo derecho que sufrió a mediados del pasado diciembre.

Tellado, Raúl García, Rodri e Irizo fueron los canteranos que se ejercitaron con la primera plantilla.

Antes de comenzar la sesión, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Rafa Serna.

El cantante y compositor sevillano, fallecido este martes tras no superar un cáncer, es muy recordado por los verdiblancos al ser el autor de himno del centenario del club.