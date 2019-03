El 'troleo' del Betis a la selección mexicana

La selección mexicana se medía ayer, martes, a Paraguay en el Levi's Stadium de Santa Clara (California). Un partido amistoso que, en clave bética, centraba la atención en la participación de Guardado y, sobre todo de Lainez.



El Real Betis, club propietario del joven centrocampista mexicano, quiso dar su particular muestra de apoyo al futbolista verdiblanco en la tarde previa al partido. Desde su cuenta oficial de Twitter empezarían a llover publicaciones 'exigiendo' la presencia de Lainez en el once titular. Mensajes como: "Metan a Lainez" o un 'meme' con un fragmento de un episodio de los Simpson, completarían este 'troleo' verdiblanco.



Las respuestas a las publicaciones del Betis llegaron de todas las partes del mundo, pero principalmente desde México, que parecieron entender la broma y, a su manera, la devolvieron al club heliopolitano. Así, tal y como pedían los del Villamarín la titularidad del mexicano en su selección, desde el país azteca pedían lo mismo para el conjunto de Setién.



Cuando juega el Betis es habitual que desde México se pida la titularidad de Lainez insistentemente y las críticas cuando no están también son ingentes. Con el habitual buen humor del que hacen gala los perfiles sociales del Betis devolvieron la moneda a los seguidores mexicanos.



En lo deportivo, México se impuso a Paraguay por un contundente 4-2 con goles de Jonathan dos Santos, Gustavo Gómez, 'Chicharito' Hernández y Luis Montes.