Julio Gracia, con el sello de Setién

Se marchó el pasado verano de la que ha sido su casa desde los 15 años y lo está aprovechando con creces. A sus recién cumplidos 21 años, el canterano del Betis Julio Gracia se reivindica en las filas del Cartagena, líder en solitario del Grupo IV de la Segunda B, donde exporta el estilo de toque que exhibió con José Juan Romero en el filial verdiblanco hasta llamar la atención de Quique Setién, que le hizo debutar el curso pasado en Primera división con sólo 19 años, jugando 15 minutos contra el Atlético y siete ante el Athletic.

Ante la dificultad para ofrecerle continuidad en el primer equipo y después del descenso del Betis Deportivo a Tercera, la entidad decidió cederle al club murciano, donde es fijo: suma 26 partidos y 1.680 minutos de juego en los que ha sido capaz de marcar tres goles y exhibe una espectacular precisión en el pase. Tanto es así, que el centrocampista de El Saucejo fue el mejor pasador de toda la 'Categoría de Bronce' en la última jornada. En el 1-1 contra el Villanovense, Julio Gracia dio 54 entregas acertadas de un total de 56 intentos; es decir, tuvo un 96,4 por ciento de acierto.

El Cartagena está encantado con su rendimiento y le gustaría seguir contando con sus servicios la próxima temporada. No es el único. Su gran nivel de juego y su temprana edad (21) no han pasado desapercibidos para varios clubes de Segunda división, que siguen muy de cerca un futuro que se presenta algo incierto. No en vano, al prometedor medio sólo le queda una temporada más de contrato con el Betis y, a día de hoy, aún no ha recibido oferta alguna para renovar.

Sería extraño que Serra no lo hiciese pronto. Y no sólo por su buena campaña, sino porque una de las señas de este proyecto es mimar a la cantera. El pasado enero ató a Robert y esta semana lo hizo con Rodri. Julio podría ser el siguiente.