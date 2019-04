Guardado, sobre el primer gol de la Real: "Para mí es falta clara"

Andrés Guardado, que hoy ha ejercido como capitán, ha reclamado tras el partido esa acción del primer gol de la Real en la que se podruce una posible falta sobre el mexicano: "Para mí es falta clara. Yo entiendo que existen los bloqueos y existen mañas para ganar espacio para rematar pero cuando es tan evidente que el rival no te deja pasar es falta. A lo mejor puedo hacer algo más pero al final el reglamento dice una cosa y el árbitro no lo quiere ver, pero bueno, tampoco me voy a venir a quejar del árbitro. En estos momentos se vuelven decisivas las decisiones del árbitro. Tenemos otra final más y el objeto es posible".

Los errores defensivos están lastrando la Betis: "Hay errores muy puntuales que a este nivel y con lo que nos estamos jugando se vuelven decisivos. Hoy hicimos un buen partido, cuando mejor estábamos nos cae el primer gol pero bueno, está claro que hoy en día al nivel que se está jugando no puedes dudar en ninguna jugada. Todos los equipos tienen grandes jugadores y te hacen gol de cualquier despiste. Hay que jugar mejor, con la pelota somos muy buenos pero en defensa nos falta un pasito más para no dar tantas ocasiones".

Con la mente puesta en el partido del domingo: "Hay que ganar, ganar, ganar y ver si nos da para el objetivo. Hay que verlo con la cabeza fría, parece peor de lo que es, ellos estaban con una motivación a tope porque se volvieron a enganchar a la lucha por Europa y nos han empatado a puntos. Estamos ahí pese a todo".