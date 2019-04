Europa no solo pasa por ganar en casa

Con la derrota contra el Valencia por 1-2, las opciones del Betis para clasificarse por la vía directa para Liga de Campeones o Europa League prácticamente se esfumaron. Sin embargo, salvo sorpresa, todavía quedará una alternativa, la de la séptima plaza. Los finalistas de Copa del Rey ya tienen casi asegurada su presencia en competiciones europeas. Con el Barcelona clasificado para la Champions y el Valencia prácticamente con puesto garantizado entre los seis primeros, el derecho a participar en Europa League quedará para el séptimo. El Betis tendrá que luchar por ella con Athletic y Alavés.

Los nueve puntos que separan al Betis del Sevilla a falta de cinco partidos hacen casi imposible pensar en clasificarse para la Europa League directamente. Salvo que el Valencia no gane la Copa del Rey y acabe entre los seis mejores, cosa improbable, el séptimo podrá jugar la fase previa. Ya lo hizo el Sevilla esta campaña, pasando todas las eliminatorias y alcanzando la fase de grupos. Ahora le toca al club verdiblanco luchar por ello.

El Betis no es favorito para esa séptima plaza numéricamente. Parte con una desventaja de tres puntos con sus dos principales competidores, Athletic y Alavés, ambos con 46 puntos. Para ello, tendrá que realizar una gran recta final. El próximo encuentro es el miércoles frente al Levante en el Ciutat de Valencia, equipo que se está jugando la permanencia en Primera y que lleva nueve jornadas sin conocer la victoria. Por su parte, los de Setién llevan tres partidos seguidos fuera de casa sin ganar, y ahora cuentan con las bajas de Lo Celso y Feddal. Como ejemplo, el año pasado ya venció por 0-2.

En esta misma semana, el Betis recibirá en casa al Espanyol, club al que no hay que quitar ojo porque está a tan solo un punto. Para seguir aspirando solo vale ganar. El Benito Villamarín debe ser un fortín y asegurar los seis puntos que quedan por jugarse como local. El otro rival, el Huesca en la penúltima jornada, llegará probablemente descendido matemáticamente, por lo que el duelo debería traducirse en tres puntos.

Con esos seis puntos como mínimo, las opciones del Betis pasarán sobre todo por lo que pueda hacer fuera de casa. Al ya comentado choque contra el Levante, donde debe empatar como mínimo, hay que sumar dos visitas muy complicadas, en Ipurúa y el Bernabéu. El Eibar siempre es un equipo muy difícil de batir en su estadio, y el Betis lo ha comprobado a la perfección estos dos últimos años, con derrotas por 5-0 y 3-1. Por otro lado, el Real Madrid querrá acabar una fatídica temporada con una victoria en casa ante su afición, aunque los béticos ganaron a los blancos el curso pasado por 0-1. Por tanto, sumando los seis de casa y al menos cuatro fuera tendrá muchísimas opciones de repetir en la Europa League.

Athletic y Alavés lideran la lista de equipos a batir

El principal problema que tiene el Betis es que no depende de sí mismo, tiene que superar al Athletic de Bilbao y al Alavés, que le sacan tres puntos y le tienen ganado el golaverage particular. Para ello, las dos próximas jornadas son clave. Con diez encuentros seguidos sin ganar, los de Vitoria reciben ahora al Barcelona y luego visitan al Athletic en San Mamés. Por su parte, antes del derbi, los rojiblancos deben jugar en Butarque con el Leganés, equipo que ha sumado ocho de los últimos 15 puntos y está a dos del Betis. No es imposible que el Betis pueda ya depender de sí mismo si logra dos victorias consecutivas y sus rivales tienen algún tropiezo. No obstante, el Athletic es favorito en sus dos encuentros.

Más adelante, los de Garitano tendrán que visitar al Valladolid, en plena lucha por la salvación, recibir al Celta, ahora metido pero que puede llegar salvado, y jugárselo todo al final en el Pizjuán con el Sevilla. Podría darse el caso de que el conjunto de Nervión entregase al Betis la plaza en Europa. Suponiendo que el Betis logre esos idílicos 10 puntos, el Athletic tendría que perder todo lo que le queda fuera en caso de ganar los dos de casa.

Por su lado, tras Barcelona y Athletic, la recta final del Alavés estaría compuesta por Real Sociedad en casa, Valencia fuera y Girona en casa. Siendo los dos próximos duelos muy complicados, sumar en Mestalla contra un Valencia que se juega la Champions es casi imposible. Le quedaría ganar el otro derbi vasco en casa ante una Real que sigue soñando y la última jornada con el Girona que se está jugando la salvación. En el mejor de los casos podrían lograr seis, que no le valdría para superar al Betis.

Ya por detrás del Betis, no por ello menos peligrosos, están Espanyol, Real Sociedad y Leganés. Si ya los de Setién lo tienen difícil, para estos solo quedaría la heroica. Quizás los catalanes todavía podrían soñar por el hecho de estar un punto por detrás del Betis, a cuatro de Athletic y Alavés, con una racha de ocho puntos de 12 y tres duelos directos en el horizonte precisamente ante los verdiblancos y sus más inmediatos perseguidores. Al tenerle ganado el golaverage al Athletic, el Espanyol tendría que hacer las mismas cuentas que el Betis con respecto a los rojiblancos y ganar en el Villamarín. Por tanto, también está en manos del Betis eliminar a los demás competidores del camino.