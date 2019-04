Sergio León y Loren piden más minutos

El Betis no hizo un mal partido. Es verdad que en la primera mitad fue mejor que el Valencia. También es cierto que los ches no hicieron nada del otro mundo para ganar y que decantó la balanza un jugador como Guedes, que está de dulce y que, como decía Setién en la previa, "le pega desde el vestuario y marca".

Eso sí, también es una obviedad que, a pesar de controlar (aparentemente) el partido, no creó nada de peligro hasta el tramo final, 'curiosamente', cuando Setién por fin metió a dos delanteros puros en el campo. Loren estuvo muy activo y puso carácter a un equipo que no confiaba en sus posibilidades. Las mismas ganas o aún más derrochó Sergio León, que fue protagonista, ya que no había tenido ni un minuto en las tres últimas jornadas y sólo suma 381' desde que el club le pidió que se quedase, el último día del mercado invernal.

Con delanteros en el campo, el Betis encerró a su rival y el cordobés aportó y estuvo en todas. Presionó con furia y remató tres veces: un cabezazo para forzar el penalti del 1-2 de Gabriel, otro que obligó a intervenir a Neto y una volea que dio en Wass y 'rascó' un córner.