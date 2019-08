Joel Robles: "Ya sabemos lo que trae el riesgo"

Joel Robles tiene muchas papeletas para convertirse en el primer portero del Betis para la 19/20. Sus buenas actuaciones el curso pasado, la salida de Pau López y la mayor experiencia que tiene con su competidor Dani Martín convierten al leganense en el teórico titular, así que conviene tener muy en cuenta sus palabras, máxime si se refiere al fútbol que van a poder ver los hinchas verdiblancos de la mano del nuevo míster.

"Rubi dejó claro que quiere un equipo que tenga el balón, pero también que sea organizado y fuerte en defensa. La adaptación siempre cuesta, son otro tipo de pensamientos y filosofía, al final, llevamos tiempo en esto y nos adaptamos rápido", explicó el portero en los medios oficiales del Betis, donde también desgranó la filosofía del técnico catalán: "Vamos a intentar sacar desde atrás, sin tener mucho riesgo. Tenemos jugadores para hacer buen fútbol y eso no lo podemos perder. El riesgo ya sabemos lo que trae. En mi caso, tomaré la decisión, soy el portero... tenemos jugadores para jugar un buen fútbol. Tenemos que aprender de lo que ha pasado en años anteriores y saber que estamos en un club que está creciendo".

Le tocará a Joel Robles jugar este año con defensa de cuatro, algo que, según él, "se nota en la salida de balón y en la forma de defender", una visión distinta a la que tenía Quique Setién: "Es otro tipo de trabajo. A nivel de posicionamientos tácticos están muy encima de nosotros tanto el entrenador como el entrenador de porteros. Año diferente, staff diferente...", contó el cancerbero, que reconoció verse "capacitado para coger la portería del Betis: "Estoy en un gran momento de madurez físico y mental".

Eso sí, con permiso de Dani Martín. "Tiene mucho futuro, técnicamente va muy bien. Lo importante es competir y eso se lo va a dar el tiempo. Viéndolo, me veo veterano. Me acuerdo de cuando debuté con 18 años y te vas haciendo mayor. Estoy ilusionado en dar lo mejor de mí", señaló Robles, así como sentirse como el primer días: "Tengo la misma ilusión que cuando debuté".

Y si toca no jugar, pues se asume y listo: "Soy una persona a la que le gusta animar a los compañeros. No soy problemático, me gusta que nos llevemos bien, que seamos felices en el vestuario. Eso te va a servir en la temporada".

El meta también tuvo palabras para los recién llegados, diciendo que "la dirección deportiva está haciendo un gran trabajo, un esfuerzo para traer grandes jugadores. Están haciendo las cosas muy bien para seguir creciendo". Y no se escondió a la hora de valorar pretensiones: "Entrar en Europa no es fácil. Es el objetivo del club y de la plantilla, pero los demás también se refuerzan bien. Tenemos plantilla para lograr el objetivo con humildad y trabajo".

En cuanto a la pretemporada, Joel admitió haber regresado de México "tocado" con un virus y no preocuparse mucho porque los resultados no estén siendo los deseados: "Pienso que las pretemporadas están para prepararse, tenemos un nuevo entrenador, hay que coger conceptos. Ganar te da confianza y hace creer en el trabajo".

También habló Joel Robles de haber "perdido peso" por ser "consciente de la responsabilidad" que tiene este año, y no quiso desaprovechar la oportunidad para referirse a la fiel infantería bética, que, según las informaciones de la propia entidad, volverá a rozar el lleno cada vez que haya partido en el Benito Villamarín por número de abonados: "Me parece increíble. Es de agradecer a la afición. El año pasado estábamos regular y agradecemos la ilusión que tienen".

Lo pasó mal con Setién

No se mordió la lengua el portero del Betis a la hora de referirse a la temporada pasada, en la que estuvo a las órdenes de Quique Setién: "Hubo un par de situaciones que no me gustaron. Él tiene que tomar sus decisiones y no le iba a echar en cara no jugar. Él dejó claro que no había un portero para cada jornada. Me ha servido para estar fuerte mentalmente. Me pasó en Milán, que no jugué, y luego jugué en Getafe", explicó Joel Robles, añadiendo: "Me cabreaba y tenía muchas charlas con el entrenador pidiendo esa oportunidad. Estar en el banquillo no gusta".