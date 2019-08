Ahora sí, listos para celebrar el 'Día del Panda'

Es hoy. Debe ser hoy. Heliópolis está lista para celebrar el 'Día del Panda', en las horas "más decisivas" de una operación que las partes han dado por "inminente" en muchas ocasiones a lo largo de este mes y medio sin ver el más mínimo avance en unas arduas negociaciones. Ya no hay más tela que cortar. El Betis ha estado hasta ultima hora intentando ablandar a su interlocutor y conseguir unas condiciones más flexibles en el fichaje de Borja Iglesias, pero visto que el Espanyol no necesita vender y no da su brazo a torcer, ya han dado ese paso definitivo que era necesario para empezar a creer que, esta vez de verdad, ha llegado el desenlace del culebrón.

Según apuntan a ESTADIO fuentes de la operación, el Betis ya ha comunicado al club perico que va a pagar antes de este jueves la cifra exigida. Es decir, un fijo de 20 millones de euros que deberá abonar al contado y un compromiso para ingresar los ocho kilos restantes en un plazo máximo de un año.

Las mismas fuentes apuntan a este diario que las negociaciones de los últimos días se han basado exclusivamente en formalizar, negro sobre blanco, unas condiciones de pago sólo a expensas del visto bueno del dueño, Chen Yansheng. Eso sí, en los últimos días, el club de La Palmera realizó un último intento de fragmentar primero los 28 millones de euros de la cláusula de Borja en tres pagos y, luego, de reducir la cantidad del primer abono con una consecuente subida en el segundo. Ninguna de esas dos propuestas fue aceptada por el Espanyol, que al principio de toda esta película ya se negó a aceptar una fragmentación que le habría garantizado cobrar unos 33 kilos, unos cinco millones más de la cifra marcada en el contrato del delantero gallego, que vive estas últimas horas con tanta expectación como profesionalidad. Este pasado martes se ejercitó como uno más a las órdenes de David Gallego y hoy está citado a las 20:00 horas para realizar la última sesión antes del choque de vuelta del jueves ante el Luzern, en la Tercera (y penúltima) Ronda Previa de la Europa League.

Después del entrenamiento, el entrenador blanquiazul ofrecerá una convocatoria en la que, si todo marcha como estiman las tres partes, ya no debería estar presente Borja Iglesias.

El Betis pretende evitar que el punta juegue a sólo tres días del debut liguero y el Espanyol, pese a su irreductible posición de fuerza, le corre cierta prisa poner el punto y final; ya que mientras más tiempo pase, más le costará encontrar a un '9' de nivel para suplir al máximo goleador de su plantilla. Jaime Mata, (Getafe), Mariano Díaz (Real Madrid) y André Silva (Milan) forman la terna. En el Betis sólo hay un nombre: Borja Iglesias.