Camarasa pide marcharse del Crystal Palace

El centro del campo es el eslabón más débil del Betis de Rubi, un puesto que urge reforzar, y a día de hoy, no es nada descartable un regreso prematuro de Víctor Camarasa, a quien no le van bien las cosas en su segunda aventura en la Premier League -sólo suma 95 minutos, cinco en liga y 90' en la EFL Cup- y ha pedido romper su cesión al Crystal Palace y volver a España en el próximo mercado de enero, según informan diversos medios británicos.

El conjunto inglés abonó por el préstamo 1,5 millones de euros tras un acuerdo con el Betis que incluye una obligación de compra de 13,5 millones de euros condicionada a su participación en una cifra mínima de partidos que oscila entre los 15 y los 20; cantidad que, a este ritmo, tiene muy complicado alcanzar a pesar de que, en verano, después de su gran rendimiento en el Cardiff City en la 2018/2019, parecía un requisito tan sencillo que la operación fue entendida poco menos que como una 'venta aplazada', para cuadrar cuentas tras la ambiciosa inversión en fichajes.

Cuatro meses después, en cambio, las partes están replanteando la situación de cara al inminente mercado invernal, pues no tiene muchos visos de mejorar a corto plazo y eso no les conviene a ninguno de los tres. Diversos medios apuntan a que la relación con el entrenador del Crystal Palace no es nada fluida desde hace tiempo y que una multa al valenciano por llegar con retraso a un entrenamiento habría agravado la situación. Otros tabloides y emisoras locales, en cambio, aseguran que el ostracismo de Camarasa sólo responde a la evidencia de que se trató de un fichaje de club que el entrenador ni pedía ni aprobada. En lo que todo el mundo coincide, en cualquier caso, es que el cambio de discurso de Hodgson sobre el español ha sido muy significativo.

Esto decía el 20 de septiembre al ser preguntado por la falta de oportunidades para el jugador cedido por el Betis: "Para ser honesto, estamos bastante bien reforzados en el centro del campo y, por el tipo de jugador que es, Víctor es uno de los hombres que nos dan fortaleza en esa posición. No tengo ninguna crítica sobre él, de ninguna manera. Es un muy buen profesional que entrena muy duro y un jugador muy hábil y técnico, como otros de sus compañeros".

Y esto contestaba el pasado 25 de octubre, apenas un mes después, a la misma pregunta: "Él está compitiendo por un puesto con muy buenos jugadores. Todo lo que puede hacer es seguir trabajando y esforzándose mucho para hacernos pensar que estaríamos mejor con él, que con los jugadores que actualmente juegan ahí", una respuesta bastante menos aduladora y con matices apreciables, según el foco al que apuntan desde tierras británicas.

Desde Inglaterra, Camarasa ha dado muestras de su vinculación al Betis a través de las redes sociales, enviando ánimos en la previa del derbi del pasado domingo, posando con Tello en una visita que le hizo el catalán en el parón de octubre y felicitando al club por su 112 cumpleaños el 12 de septiembre. Si tiene que volver a defender los colores verdiblancos, a buen seguro que lo hará con pleno compromiso. Sin embargo, desde el club de La Palmera se limitan por el momento a transmitir que no hay ningún contrato de cesión que puede romperse unilateralmente -debería ser negociado- y que, en principio, no se contempla el regreso de ninguno de los que se han ido a préstamo.

Así las cosas, los tiros pueden ir por otro lado. Y es que Camarasa también es noticia estos días en la prensa de Gales. En Cardiff, dónde le adoran, se hacen eco de su posible salida del Crystal Palace y de la demanda de la hinchada local de su regreso en el mercado invernal, como fichaje estrella en su intento de volver a la Premier League tras es descenso del curso pasado. Esta temporada, marcha en una discreta decimocuarta posición en la Championship. Tanto desea la afición del Cardiff su regreso, que han creado la etiqueta '#freeCamarasa' en redes sociales para reclamar al Crystal Palace que le libere de la cárcel en la que le tienen 'preso' para poder optar a hacerse con sus servicios en enero.