Más novias para Camarasa

Pese a que apenas ha contado este año en el Crystal Palace, Víctor Camarasa sigue teniendo cartel en la Premier League y más de un club se está posicionando para hacerse con él en este mercado invernal.

El centrocampista valenciano se encuentra cedido por el Betis en los Eagles, con una obligación de compra de 13,5 millones de euros condicionada a su participación en una cifra mínima de partidos que oscila entre los 15 y los 20. Sin embargo, lo que parecía una formalidad y se veía como una 'venta aplazada' se ha complicado. En estos tres primeros meses de competición sólo ha jugado 5 minutos en la Premier y un partido de la Copa de la Liga. Y lleva desde mediados de septiembre sin disputar ni un minuto.

Esta situación no sólo frustra al jugador, que como ya publicábamos en ED hace unos días ha pedido salir en enero, sino al propio Betis, que contaba con esos millones para reforzarse en el futuro y de momento no sólo están en el aire sino que ve cómo se devalúa su futbolista. Por ello, tampoco vería con malos ojos que Camarasa cambiara de aires.

Y ahí aparecía su anterior club, el Cardiff, cuya hinchada local demandaba su regreso en el mercado invernal. La idea es que Camarasa fuera el fichaje estrella en su intento de volver a la Premier League tras es descenso del curso pasado. Esta temporada, marcha en una discreta decimocuarta posición en la Championship.

Tanto desea la afición del Cardiff su regreso que han creado la etiqueta '#freeCamarasa' en redes sociales para reclamar al Crystal Palace que le libere de la cárcel en la que le tienen 'preso' para poder optar a hacerse con sus servicios en enero.

Pero no es el único. Según publica hoy el diario The Sun, hay clubes en la Premier que estarían interesados en contar con él. Y nombra al Norwich, actual colista de la máxima categoría del fútbol británico, que se reforzará en enero en todas sus líneas con la intención de abandonar el farolillo rojo. El equipo que entrena Daniel Farke y lidera el exsevillista Teemu Pukki sólo suma siete puntos en las doce primeras jornadas y necesita revulsivos que le saquen de esa situación. Los Canaries pueden ser la solución de Camarasa, aunque no se descarta que en los 45 días que faltan para que se abra el mercado aparezcan nuevos clubes interesados.