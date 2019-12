Emerson: "Si el Barça me quiere ya, deberá pagar al Betis"

Emerson Aparecido Leite de Souza va quemando etapas de manera asombrosa. A un mes de cumplir la temprana edad de 21, aún no hace ni un año desde que dejó el Atlético Mineiro para dar el salto a Europa. Pese a su juventud e inexperiencia, ha protagonizado una adaptación fulgurante al exigente fútbol de LaLiga, se ha hecho con un hueco en el once titular del Real Betis, ha conseguido debutar con la selección absoluta de Brasil -directamente desde la sub 20- y ahora asegura estar preparándose para afrontar su siguiento reto: "jugaré en el FC Barcelona".

El conjunto culé y el Betis abonaron seis millones de euros cada uno para hacerse con la copropiedad del prometedor carrilero diestro, que en el tramo final de la pasada campaña jugó cedido en Heliópolis por el Mineiro para pasar a ser jugador verdiblanco durante esta temporada y la siguiente. Para la 2021/2022, curso que espera culminar estando entre los 23 de la pentacampeona en el Mundial de Qatar, está previsto su salto al Barça; un reto aplazado en el tiempo pero en el que Emerson no puede evitar pensar por suponer todo un sueño para cualquier jugador. "Quiero decir a mi hijo que un día jugué con Messi", ha asegurado el brasileño en una entrevista publicada este viernes por 'Mundo Deportivo'.

El lateral, que abre la portada del diario barcelonés, no descarta incluso jugar en el Camp Nou antes incluso de la fecha prevista, aunque para ello el club catalán debería compensar económicamente al Betis: "Tengo claro en mi cabeza que voy a ir al Barça, que voy a jugar para ganar la Champions y otros títulos. Habló mucho con mi representante, que habla con la gente del Barça. Me dicen que lo estoy haciendo bien, que siga trabajando así, que puede ser que pronto vaya al Barcelona. Depende mucho de mi trabajo aquí. Si estoy trabajando bien puede ser que sí, pero primero quiero hacer mi trabajo con el Betis". "Hay una cláusula, pero si me voy allí (antes de 2021), el Barça deberá pagar una multa, que no sé de cuánto es", ha agregado.

"Es un sueño jugar con Messi, es el mejor del mundo. Es increíble y más si le ves de cerca. Con 13 años jugaba con Messi en la 'play' y lo tenía enfrente. Quiero decirle a mi hijo que jugué con Messi en el Barcelona", ha manifestado el internacional con la 'verdeamarelha', que ve "siempre" los partidos del que será su futuro equipo, donde coincidirá con otro ex del Betis, Junior Firpo. "Estuvo aquí con nosotros. Junior es muy bueno. Tiene mucha fuerza y calidad. En Barcelona aprenderá mucho y será uno de los mejores laterales del mundo", augura.

Emerson, ha contado cómo se gestó su fichaje por el Barcelona y ha revelado que su compañero Marc Bartra le habla maravillas del club catalán. "Me ha dicho que el Barça es un gran club, de una enorme dimensión, con muchos socios y que juega muy bien al fútbol. Hablamos de Neymar... La primera persona del Barcelona con la que hable fue con Abidal. Él estuvo en Brasil y hablamos. Me dijo que tenía potencial y que tenía que seguir trabajando porque podía triunfar en el Barça", ha explicado el paulista, que ha reconocido entre risas de timidez que en sus inicios en Brasil le apodaban el 'Neymar del lateral derecho'.

"Sí (risas), algunos... Me gusta hacer fintas, regates... esas cosas y Neymar lo hace mucho. Además, cuando voy por la banda, hago un control que Neymar también hace. Es que antes de jugar de defensa yo jugué en otras puestos más adelantados. De interior y de extremo, por eso puedo hacerlo. Abidal me dijo que esa polivalencia puede ser buena porque hay jugadores en el Barça que también la ponen en práctica, como por ejemplo Sergi Roberto", ha explicado.

"Mi característica es que soy un lateral de ataque, me gusta llegar hasta la línea de fondo pero también soy consciente de que debo defender, es mi trabajo".

Así se describe Emerson para la afición culé, ante la que se ha definido como "un jugador que aprende mucho, con potencial para llegar lejos, que trabaja y que sabe los pasos que debe dar". En este sentido, agradeció las enseñanzas de Rubi: "Trata siempre de que mejoremos. Me dijo que acabaría jugando en la selección y lo he logrado. He aprendido mucho y mi fútbol está apareciendo más. Voy mejorando cada día, en cada partido".

Pese a sus guiños al Barcelona, Emerson demostró estar plenamente comprometido con el Betis, con el que sueña con jugar la Champions: "Yo siempre quiero estar arriba, jugando por la Champions, siendo campeón. Esta es la mentalidad de todos. Es un equipo para estar en Europa, pero hay que trabajar fuerte. Hay jugadores de mucha calidad, internacionales. Si seguimos trabajando así, al final de la competición estaremos arriba", ha aseverado, antes de deshacerse en elogios hacia el beticismo: "Es demasiado especial. A mí me encanta. Aquí noto mucho amor por el equipo, se vive mucho el fútbol. A los dos días de llegar, por la calle ya me conocían".