Rubi, sobre Emerson: "Son pecados de juventud"

Emerson 'Royal', como él mismo se hace llamar en su camiseta, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la festiva mañana de este viernes, después de conceder una jugosa entrevista a Mundo Deportivo, en la que si bien mostró su compromiso con el Betis, sus ganas de crecer y de jugar en Europa como verdiblanco, no tuvo reparos en posar con bufandas con los colores del Barcelona. El brasileño ha admitido que sueña con poder contarle a su hijo que un día jugó al lado de Messi e incluso ha alarmado al beticismo dejando la puerta abierta a que el salto a Camp Nou se produzca a corto plazo; mucho antes de lo que prevé su contrato (hasta 2021).

Tanto revuelo han causado su posado con el escudo azulgrana y su sinceridad, que Rubi se ha referido a ello en la rueda de prensa previa al choque ante de este domingo ante el Athletic. El técnico del Betis se ha referido a las palabras del lateral brasileño con un claro tono paternalista, de tutor de un chaval de sólo 20 años. Las palabras del catalán han estado a medio camino entre quitarle importancia, alegando que esas palabras son sólo "fruto de querer agradar a todo el mundo", y el pequeño tirón de orejas para que aprenda a manejar mejor esos detalles.

"Es un pecado de juventud", ha sentenciado el míster heliopolitano al ser preguntado por ello. "Él demuestra cien por cien de compromiso con el Betis. Lo da todo por el Betis. No ha tenido una molestia desde que llegué, no se ha perdido ni medio entrenamiento. Se ha dejado llevar un poco por el asunto de la entrevista, de los derechos compartidos... Creo que lo ha dicho por quedar bien con todos. Primero, tiene que estar orgulloso de jugar con el Betis, tiene que querer jugar la Champions con el Betis y luego ya llegará el Barcelona y todo lo que le tenga que llegar", ha agregado.

Pese a sus guiños al Barcelona, Emerson demostró en la entrevista estar plenamente centrado en un Betis con el que sueña con jugar competición continental: "Yo siempre quiero estar arriba, jugando por la Champions, siendo campeón. Esta es la mentalidad de todos. Es un equipo para estar en Europa, pero hay que trabajar fuerte. Hay jugadores de mucha calidad, internacionales. Si seguimos trabajando así, al final de la competición estaremos arriba", ha aseverado el internacional brasileño, antes de deshacerse en elogios hacia el beticismo: "Es demasiado especial. A mí me encanta. Aquí noto mucho amor por el equipo, se vive mucho el fútbol. A los dos días de llegar, por la calle ya me conocían".

Es más, Emerson se definió como "un jugador que aprende mucho, con potencial para llegar lejos, que trabaja y que sabe los pasos que debe dar" y, en este sentido, agradeció las enseñanzas del propio Rubi: "Trata siempre de que mejoremos. Me dijo que acabaría jugando en la selección y lo he logrado. He aprendido mucho y mi fútbol está apareciendo más. Voy mejorando cada día, en cada partido".