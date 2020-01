Isuardi: "Tengo ganas de verles... y de darles un susto"

El delantero santanderino es el infiltrado del Portugalete en el choque copero ante el Betis

El Club Portugalete, recibirá este sábado (16:00 horas) al Real Betis en la segunda ronda de la Copa del Rey, que se disputará a partido único en el modesto estadio de La Florida, que se prepara para vivir uno de los partidos más importantes de la historia reciente de este modesto club del Grupo IV de Tercera división; todo un histórico del fútbol español, que cuenta con 111 años de vida y que tiene en sus filas a un infiltrado que pasó dos años en la entidad heliopolitana, donde compartió vestuario con Loren Morón y Francis Guerrero, y es buen amigo de Sergio Canales desde la infancia de ambos en su Santander natal.

Se trata de Jaime Isuardi Fernández (2 de febrero de 1992), delantero que jugó dos temporadas en el filial bético y que el pasado verano se enroló en las filas del 'Portu', con quien por fin ha encontrado la continuidad que tanto buscaba después de una experiencia muy convulsa en el Écija y de una mala suerte con las lesiones que forjaron a un luchador nato que recibe a su ex equipo a tope de moral, después de marcar un doblete en la goleada por 4-0 ante el Pasaia que permitió al conjunto vizcaíno concluir la primera vuelta liguera como líder de su grupo.

- ¿Cómo llega el Portugalete al choque copero ante el Betis?

- Muy contentos con el liderato, porque ése es el gran objetivo del Portugalete esta temporada. Estamos en un buen momento y llegamos al partido contra el Betis con una máxima ilusión, dispuestos a ponerlo todo de nuestra parte para dar la sorpresa, sabiendo que es muy difícil, porque jugamos ante un equipo de Primera, pero convencidos de que, aunque sean pocas, tendremos nuestras opciones.

- Después de haber eliminado al Extremadura, el 'Portu' no se da por vencido aún. Que ningún bético espere un rival relajado.

- Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para intentarlo. Es difícil, pero con el actual formato tendremos opciones de dar la sorpresa, porque es a partido único, jugamos en nuestra casa, con el apoyo de nuestra afición... Ojalá les podamos dar otra alegría.

- Y, en lo personal, ¿cómo le va? Viene de marcar un doblete...

- Estoy muy contento. El año pasado fue muy difícil para mí, porque arranqué la temporada en el Écija, donde la situación era bastante complicada, ya que estábamos sin cobrar... Por suerte, todo mejoró en la segunda parte de la temporada, cuando me fui a la Unión Montañesa Escobedo. Allí tuve continuidad y quedamos campeones (en el Grupo III de Tercera división). Ahora, espero poder repetir con el Portugalete, donde también me siento muy bien. Tuve un pequeño problema de rodilla al inicio del curso, pero ya estoy totalmente recuperado, con los dos del otro día ya llevo seis goles y me encuentro muy bien.

- Las lesiones le han puesto muy difícil recorrer el camino de sus sueños. ¿Cómo mantiene uno la ilusión de poder dedicarse a esto en las horas de soledad de una recuperación?

- Sí, me he roto dos veces el ligamento cruzado, una vez en cada rodilla. En total, he tenido que pasar por el quirófano cuatro veces, porque estoy operado dos veces de cada rodilla. Sin duda, es la lesión más difícil que hay en el fútbol y son momentos muy duros. Es importante sentirte arropado y muy querido por los que te rodean, familia, amigos, compañeros... Sufrir una lesión así te hace madurar mucho, tienes que ser muy fuerte mentalmente y saber sacar el lado positivo de todas las cosas. Sólo con esta actitud se sale adelante.

- Un gran ejemplo para los que sufren esa grave dolencia es su amigo Sergio Canales, que la ha superado tres veces... y ahí está.

- Sí, a Canales le conozco bien porque coincidimos en el Racing (el actual centrocampista del Betis es sólo un año mayor que Isuardi y ambos son canteranos racinguistas). El suyo es el más claro ejemplo de que cuando te pasa algo así no estás acabado, como muchos pueden pensar. Ahora mismo está en el mejor momento de su carrera, el año pasado estuvo dio un rendimiento espectacular, es el mejor del Betis y está a nivel de selección. Me alegro muchísimo por él, porque es el mejor ejemplo de que con fuerza y con mentalidad se sale de esta lesión tan dura.

- Canales no es la única cara que conoce en el este Betis. En su paso por el filial coincidió con Loren, y Francis, además de con otros que ya no están como Junior, Fabián o Dani Ceballos.

- Sí, me acuerdo bien de todos ellos y con la mayoría mantengo aún el contacto. Guardo muy buen recuerdo de mi paso por el Betis B (hoy llamado Betis Deportivo), fueron dos años increíbles. Fue una etapa muy bonita, con el título de Tercera, el ascenso...

- ¿Ha podido hablar con algún bético después del sorteo de Copa?

- Sí, he intercambiado mensajes con algunos jugadores de mi época allí, con fisioterapeutas y trabajadores que continúan en el Betis y hemos hecho un poco la previa, vacilando sobre el partido y bromeando. Sobre todo, he podido hablar del partido con Canales, que estuvo en Santander estas navidades y pudimos hablar un poco. Tengo muchas ganas de verles a todos ellos y ojalá le demos un susto.

- ¿Hay en marcha algún pique? ¿Alguna apuesta en juego?

- No, no. No me he apostado nada porque él juega con ventaja (risas), pero si gano yo, seguro que algo le caerá.

- El Portugalete colgó el 'No hay billetes'. ¿Qué ambiente se respirará?

- La afición está respondiendo muy bien. Va a haber un lleno en el estadio, la ciudad entera está volcada con nosotros, se respira mucha ilusión por la Copa del Rey y por este nuevo formato y el equipo está con muchgas ganas. Nuestro campo es muy pequeño, pero todo va a estar perfecto. Hay una máxima ilusión por intentar dar la sorpresa ante el Betis, pero no nos vamos a descentrar de nuestro objetivo, que cien por cien es el de ganar el título de liga y subir. Como mínimo, el ascenso.

- Cántabro, ex jugador de la Unión Montañesa Escobedo, exbético. ¿Con quién va en la eliminatoria entre el Escobedo y el Sevilla?

- Por supuesto, con el Escobedo. Jugué allí el año pasado y le tengo mucho cariño; pero también porque me considero bético. En esos dos años tan maravillosos que estuve allí me hice bético, así que debo ir con el Escobedo.